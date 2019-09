Herrera analiza dejar San Lorenzo a fin de año Martes, 17 de septiembre de 2019 El lateral correntino no es tenido en cuenta por el entrenador Juan Antonio Pizzi en el comienzo de este nuevo ciclo. El defensor afirmó que recibió ofertas de otros clubes.

Mar­ce­lo An­drés He­rre­ra vi­ve dí­as de in­te­rro­gan­tes con res­pec­to a su fu­tu­ro en San Lo­ren­zo de Al­ma­gro. El la­te­ral co­rren­ti­no fue una pie­za im­por­tan­te en el úl­ti­mo tra­mo del ci­clo de Jor­ge Al­mi­rón en el club de Bo­e­do, pe­ro pa­re­ce co­rrer de atrás con Juan An­to­nio Piz­zi, más allá de que el de­fen­sor es­tu­vo bas­tan­te tiem­po afue­ra por dis­pu­tar los Jue­gos Pa­na­me­ri­ca­nos y por la úl­ti­ma ci­ta­ción pa­ra la Sub 23.



Víc­tor Sa­la­zar es quien se adue­ñó del pues­to en es­te co­mien­zo de cam­pe­o­na­to. El jo­ven tu­cu­ma­no mos­tró un buen ren­di­mien­to en las úl­ti­mas fe­chas, y atrás de él vie­ne Gi­no Pe­ruz­zi, quien se mos­tró re­vi­ta­li­za­do con el nue­vo en­tre­na­dor. Por eso, He­rre­ra eva­lúa ir­se a fi­nes de 2019, aun­que eso de­pen­de­rá fun­da­men­tal­men­te de qué quie­ra ha­cer el club.



“Si bien ten­go mi­nu­tos y es­toy su­man­do en la Se­lec­ción, si en San Lo­ren­zo de acá a fin de año no em­pie­zo a su­mar, tra­ta­ré de bus­car una sa­li­da. Lo ha­bla­ré con mi re­pre­sen­tan­te. Lle­ga­ron ofer­tas, pe­ro las to­ma­mos con cal­ma. To­da­vía no es tiem­po de ir­me, pe­ro si no vuel­vo a ju­gar la­men­ta­ble­men­te ten­dré que bus­car ro­da­je en otro la­do”, ex­pli­có en de­cla­ra­cio­nes ra­dia­les.



El co­rren­ti­no, que de­bu­tó el 21 de sep­tiem­bre del año pa­sa­do, se re­fi­rió al plan­tel que ar­mó el “ci­clón” pa­ra dar pe­lea en la Su­per­li­ga: “Se ar­mó un gran gru­po. Creo que tra­je­ron re­fuer­zos de je­rar­quía y el equi­po es­tá res­pon­dien­do. Aho­ra es­ta­mos en la pe­lea y eso es muy bue­no por­que ve­ní­a­mos de un tor­neo jo­di­do. Es­te año arran­ca­mos bien y es­toy muy con­ten­to”.



Ro­bo en el “Nue­vo Ga­só­me­tro”



Un gru­po de de­lin­cuen­tes in­gre­só a ro­bar al es­ta­dio de San Lo­ren­zo, ubi­ca­do en el Ba­jo Flo­res, y se lle­vó tres Smart TV y ro­pa de­por­ti­va.

Se­gún la de­nun­cia efec­tua­da en la co­mi­sa­ría sép­ti­ma, los epi­so­dios ocu­rrie­ron en tres dí­as dis­tin­tos de la se­ma­na pa­sa­da, pe­ro tras­cen­die­ron fi­nal­men­te en la tar­de de ayer.



De acuer­do a lo que de­cla­ró el ge­ren­te de se­gu­ri­dad de la ins­ti­tu­ción an­te la Po­li­cí­a, el sá­ba­do por la ma­ña­na cons­ta­tó que la no­che an­te­rior ha­bí­an vio­len­ta­do la tra­ba de la ven­ta­na de la ofi­ci­na del cuer­po téc­ni­co en­ca­be­za­do por Juan An­to­nio Piz­zi.



De allí, sus­tra­je­ron un Smart TV y ro­pa de­por­ti­va en un ho­ra­rio en el que hay dos vi­gi­lan­tes de se­gu­ri­dad de una em­pre­sa pri­va­da que con­tra­tó la ins­ti­tu­ción bo­na­e­ren­se.