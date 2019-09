Sebastián Beccacece borró a Pablo Pérez y a Nicolás Domingo Martes, 17 de septiembre de 2019 El DT no contará con ninguno de los dos referentes para los próximos partidos en los que se jugará su continuidad. La actitud del ex Boca en el vestuario durante el empate ante Lanús fue decisiva.



Independiente está en estadio de ebullición. No solamente por el enojo de sus hinchas, que les perdieron la paciencia al equipo y al entrenador tras empatar 2-2 con Lanús el domingo en Avellaneda después de ir ganando 2 a 0 y lo demostraron con un diluvio de insultos y silbidos. El malestar en el Rojo es general y surge desde el interior mismo de la caldera del Diablo. Los simpatizantes estallan porque el equipo no arranca; los jugadores no terminan de captar la idea de Sebastián Beccacece, que marea con sus decisiones; el propio DT ve cómo por los errores de sus dirigidos se siguen despilfarrando puntos; la dirigencia está en estado de alerta porque desembolsó más de 15 millones de dólares en el mercado de pases y no ve los resultados en la cancha; los futbolistas, molestos porque se les deben dos meses y medio de salario; los fanáticos on fire contra todos por todo lo anterior.

Y en el medio de este cóctel explosivo, una decisión fuerte que agrega más picante a una atmósfera revuelta: Beccacece no contará con Pablo Pérez ni con Nicolás Domingo para los próximos partidos, que serán cruciales para la continuidad del técnico.



¿Qué pasó? De todo. Según pudo reconstruir Clarín, el detonante con Pérez fue una situación violenta vivida en el vestuario local del Libertadores de América en el entretiempo ante Lanús. El equipo ganaba 1 a 0, pero no jugaba bien aunque controlaba a su rival, que no pateó al arco en esos primeros 45 minutos. Sin embargo, el ex Boca entró al camarín como loco marcando fallas individuales y grupales. “Estaba sacado”, le contó a este diario una voz allí presente. El volante de 34 años hasta habría roto una pizarra de la calentura. Baccacece lo frenó y todo quedó ahí, aunque no le gustó nada esa actitud.



De todos modos, consideró que en medio de un partido no era oportuno sustituirlo y Pérez salió a jugar el segundo tiempo como si nada y hasta le dio el pase-gol a Silvio Romero en el segundo tanto. Pero en la mañana de este martes, en el regreso al trabajo en Villa Domínico, se refirió al tema ante el plantel y resolvió castigarlo sacándolo del equipo. Eso sí, PP8 no será apartado y seguirá entrenándose con el grupo.



Lo de Domingo responde a “cuestiones futbolísticas” según argumentan desde Avellaneda. Resulta extraño, por lo pronto, que Beccacece decida ahora no utilizar al rubio mediocampista tan querido por la gente cuando fue al primero que metió el domingo en el LDA: ingresó en el entretiempo por Gastón Silva. Domingo pasó de ser primera opción a borrado...



Tanto Pablo Pérez como Nicolás Domingo nunca estuvieron dentro de la predilección del DT, que le comunicó a la Comisión Directiva su decisión. Pero no serán los únicos en perder terreno. Otro que retrocederá casilleros será Alexander Barboza, que tras rendimientos muy bajos quedó en el foco de los reproches del público. El ex Defensa y Justicia saldrá de los titulares, pero seguiría entre los suplentes, a diferencia de los dos referentes. Entre Alan Franco y el uruguayo Silva estará el segundo marcador central. Si juega el charrúa, Juan Sánchez Miño ocuparía el lateral izquierdo.



El agua le llega hasta las orejas al entrenador de las mechas doradas. Su Independiente quedó afuera de la Copa Sudamericana en cuartos de final, está a siete puntos de la cima en la Superliga (con el encuentro ante Newell's pendiente) y por ahora su idea no se refleja en el campo de juego. En un par de meses el clima se le volvió impensada y extremadamente hostil.





Tan es así que se aferra a la vida que le queda en la Copa Argentina. Entre el miércoles 25 y el jueves 26 de septiembre deberá enfrentar a Defensa y Justicia (su ex club) por los octavos de final. Ese cruce será determinante, puesto que esta es la única vía de acceso que le queda para clasificarse a la Libertadores 2020. En el medio deberá visitar a Atlético Tucumán, este sábado a las 20 por la Superliga.



Para colmo, la deuda de casi tres meses que la dirigencia mantiene con el plantel potencia el fastidio generalizado. De hecho, los jugadores evaluaron la opción de no concentrarse en señal de protesta.



Todavía no llegó la primavera, pero en Independiente la temperatura está por las nubes. Solo se espera que un par de buenos resultados alivianen y acomoden un ambiente caldeado.