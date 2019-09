Policía herido en el cuello con una botella

Lunes, 16 de septiembre de 2019

Entre empujones y trompadas para evitar que trasladen a revoltosos recibió un botellazo. Sufrió un tajo profundo cerca de la yugular. El funcionario se recupera de la grave lesión.



En las afue­ras de un lo­cal bai­la­ble, ubi­ca­do so­bre Ru­ta Na­cio­nal Nº14 y ave­ni­da San Mar­tín, en la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Go­ber­na­dor Vi­ra­so­ro se pro­du­jo una pe­lea en­tre jó­ve­nes. Al lu­gar acu­dió una pa­tru­lla de apo­yo. Un po­li­cía re­ci­bió un bo­te­lla­zo que por po­co le oca­sio­nó su muer­te.

“Por suerte pue­do con­tar que pa­só” di­jo el ca­bo pri­me­ro, Gu­tié­rrez tras el in­ci­den­te en el cual se vio afec­ta­do.



“So­li­ci­ta­ron apo­yo des­de un bo­li­che y es­tá­ba­mos de re­co­rri­da por la zo­na, por lo cual fui­mos has­ta el lo­cal ‘La Mo­ni’ en las afue­ras de la ciu­dad de Vi­ra­so­ro”, co­men­zó su re­la­to el uni­for­ma­do.



Fue cer­ca del cie­rre del lo­cal cuan­do, el Ca­bo de­bió de­mo­rar a dos sos­pe­cho­sos por ha­cer des­ma­nes den­tro del bo­li­che.



Cuan­do los es­ta­ban tras­la­dan­do, re­ci­bie­ron (los efec­ti­vos) de va­rios la­dos, trom­pa­das, pa­ta­das y en lo par­ti­cu­lar su­frió un gol­pe en la ca­be­za con una bo­te­lla.



“Le res­té im­por­tan­cia a esa agre­sión y fui­mos has­ta la co­mi­sa­rí­a. Allí tras ha­cer las di­li­gen­cias res­pec­ti­vas, una com­pa­ñe­ra me di­jo, te­nés un ta­jo en el cue­llo y fue cuan­do me lle­va­ron al hos­pi­tal”, ex­pli­có Gu­tié­rrez.

Ya en el cen­tro de sa­lud, fue re­ci­bi­do por el mé­di­co de guar­dia quien cons­ta­tó la gra­ve le­sión.



Se tra­tó de un cor­te pro­fun­do a tan so­lo un mi­lí­me­tro de la ve­na yu­gu­lar.

“Por po­co no cuen­to la his­to­ria. Me di­je­ron que na­cí de nue­vo. No po­día cre­er­lo”, agre­gó el fun­cio­na­rio.



“Gu­tié­rrez tie­ne una he­ri­da gra­ve, pro­fun­da que de­ri­vó a co­cer con cin­co los pun­tos”, di­jo una fuen­te ofi­cial a es­te me­dio.



Los de­te­ni­dos

Tras el he­cho, am­bos sos­pe­cho­sos ma­yo­res de edad con­ti­nua­ron de­te­ni­dos en la co­mi­sa­ría lo­cal.

Fue­ron iden­ti­fi­ca­dos co­mo Le­an­dro Se­bas­tián T. y En­ri­que M. am­bos con an­te­ce­den­tes po­li­cia­les, in­for­mó una voz ofi­cial a es­te me­dio. Ex­tra­o­fi­cial­men­te tras­cen­dió que uno de los su­pues­tos au­to­res del bo­te­lla­zo, que se­ría Le­an­dro Se­bas­tián T. al fun­cio­na­rio po­li­cial, po­dría te­ner una cau­sa por ten­ta­ti­va de ho­mi­ci­dio, ya que la agre­sión que su­frió por po­co le qui­ta la vi­da.



En Ca­pi­tal, un re­vol­to­so en la vía pú­bli­ca

Mi­nu­tos des­pués del me­dio­dí­a, efec­ti­vos de la co­mi­sa­ría De­ci­moc­ta­va mien­tras re­a­li­za­ban ta­re­as de pre­ven­ción fue­ron aler­ta­dos por ve­ci­nos so­bre la pre­sen­cia de un jo­ven que se en­con­tra­ba apa­ren­te­men­te, ba­jo los efec­tos de al­gún es­tu­pe­fa­cien­te, pro­mo­vien­do de­sor­den en la vía pú­bli­ca.

Es por ello, que tras lo­ca­li­zar­lo, in­ten­tó huir de la Po­li­cía pe­ro fue tras­la­da­do a la sec­cio­nal en la que que­dó a dis­po­si­ción de la Jus­ti­cia in­ter­vi­nien­te.

El re­vol­to­so fue iden­ti­fi­ca­do con el ape­lli­do Ve­lo­so de 33 años.

En la de­pen­den­cia po­li­cial re­a­li­za­ron las di­li­gen­cias co­rres­pon­dien­te.