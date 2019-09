Boca le ganó a Estudiantes y es el único puntero

Venció 1 a 0 al Pincha en la Bombonera con un temprano gol de Emanuel Reynoso. Superó en la tabla a Talleres y San Lorenzo, su rival del próximo fin de semana.





Boca le ganó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en la Bombonera con gol de Emanuel Reynoso.



Este triunfo lo ubica en lo más alto de la Superliga. Con 14 puntos, el Xeneize es el único líder del torneo.



Sus escoltas son Talleres y San Lorenzo, con 13. En la próxima fecha será visitante del Ciclón.



El equipo de Gustavo Alfaro se puso en ventaja en el amanecer del partido. Un remate de Alexis Mac Allister provocó una floja reacción del arquero Mariano Andújar.



El que aprovechó el rebote fue Reynoso. Bebelo la empujó y decretó el 1 a 0. Se jugaban tres minutos.







Estudiantes tuvo una chance clara para empatar el partido en ese primer tiempo. Federico González pifió un remate debajo del arco, cuando ya Esteban Andraba estaba vencido.





Boca no tuvo un buen segundo tiempo. Sin juego colectivo, el equipo de Alfaro se entregó a la velocidad del colombiano Sebastián Villa. El extremo tuvo algunas chances para ampliar el marcador, pero, como casi siempre, falló en a definición.



El entrenador local mandó a la cancha a Carlos Tevez y Jan Hurtado, quienes ingresaron por el mencionado Villa y Mac Allister.



Gabriel Milito, técnico del visitante, apostó por el delantero Mateo Retegui. El ex Boca casi amarga a su ex equipo. La picó con clase para resolver un mano a mano con Andrada, pero Marcelo Weigandt salvó en la línea arrojándose de palomita.



El local pudo haber ampliado el resultado, pero Tevez y Hurtado también entraron con la pólvora mojada.



Boca visita el próximo sábado a San Lorenzo, uno de sus escoltas. Ese mismo día, Estudiantes recibirá a Patronato.