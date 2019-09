Horóscopo para hoy 16 de septiembre del 2019 Lunes, 16 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Te abocas a resolver asuntos vinculados con préstamos, seguros, impuestos, para ponerlos al día y evitar contratiempos.



Amor: Debes evitar ponerte muy exigente con tu pareja. Reencuentro con personas que se alejaron de tu vida por diferentes motivos.



Riqueza: Un asunto económico te va a dar dolor de cabeza, pero se va a resolver a tu favor. Deberás estar muy dedicado a tus actividades.



Bienestar: No te vendrá mal de vez en cuando escuchar los consejos de quienes saben de ti. Sé más flexible y menos empecinado en tus deseos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Hoy es probable que experimentes estados emocionales difíciles, que te desgarren o perturben. Te encontrarás muy sensible.



Amor: Es posible que te topes con personas que te harán dudar respecto de tu relación afectiva. Supera tus celos, todo será más fácil.



Riqueza: Deberás realizar un esfuerzo extra para alcanzar un incremento sustancial en tus ingresos. Las oportunidades no son para ti.



Bienestar: Recuerda que la sinceridad y franqueza siempre llegarán más lejos que los ardides y maniobras más sofisticados. Especialmente para tu autoestima.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Te comunicarás con personas que viven lejos. Un viaje corto te dará gran placer. Posible reunión con amigos en tu casa esta noche.



Amor: Pasarás de elegir con la cabeza a seguir tus instintos. El apego a viejos afectos te traerá peleas y desacuerdos amorosos.



Riqueza: Un esfuerzo conjunto te permitirá obtener beneficios que solo no podrías alcanzar. Un conocido se unirá al equipo.



Bienestar: Te sientes contrariado sin razón aparente. Crees que todo el mundo te busca los errores y defectos. Deja la paranoia a un lado, no te persigas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: La situación se vislumbra más propicia, programa los planes que te parezcan más alocados porque recibirás la aprobación de los demás.



Amor: No por pensar en aquella persona que conoces tan bien, puedes convertirte en protagonista de un romance con futuro prometedor. Actúa.



Riqueza: No desperdicies las buenas influencias, atrévete a dar inicio a nuevos proyectos financieros o a la búsqueda de un empleo.



Bienestar: No dejes que aparezcan piedras o trabas en el camino de tu relación. Habla claro, sin rodeos, y no te dejes llevar por los impulsos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Prosperidad y abundancia son las palabras clave de hoy. Disfrutarás de buena salud y de éxito, a pesar de los impedimentos.



Amor: Te sorprenderá una persona que no esperabas. En una cena casi sin sentido descubrirás que es un ser inteligente y original.



Riqueza: Últimamente estás desatendiendo tu actividad. Los clientes requieren tu atención, pero tú estás faltando a las citas.



Bienestar: Tantas veladas prolongadas están agotando tu mente y tu cuerpo. Si no puedes detenerte tampoco podrás responder a ellas.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Debes recurrir a tu fuerza interior para superar este día. Permanece alerta ante cualquier oportunidad y asegúrate de pisar terreno firme.



Amor: Si estás atento a tu relación, en estos días podrás descubrir detalles reveladores y respuestas a muchas preguntas que te haces.



Riqueza: Una reunión con compañeros te dará la oportunidad de charlar con alguien que te ofrecerá la posibilidad de un nuevo trabajo.



Bienestar: Los conflictos laborales te alteran de tal forma que sufres dolores de estómago como consecuencia de ellos. No es bueno afligirse y amargarse tanto.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tus modales amistosos se ganarán el apoyo de los demás. Encontrarás algo de tu agrado en un negocio al que nunca habías ido antes.



Amor: No permanezcas encadenado a un amor que te ofende y con el cual no eres feliz. Sentirte libre y valorado no tiene precio.



Riqueza: Buen período para crear tras bambalinas y trabajar con ahínco, pero sin beneficios inmediatos. Sé paciente y verás resultados.



Bienestar: Para que eso que tienes en mente se materialice más rápidamente, tienes que decidirte a ir a ver a esa persona o a hacer esa llamada.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tendrás reacciones imprevistas y las personas se quedarán pasmadas viéndote reaccionar. Te gusta sorprenderlos.



Amor: Te dolerá ver que tu pareja no está contigo cuando la necesitas. Son pruebas que a veces pone la vida para mostrarnos algo.



Riqueza: Dale la bienvenida a tus nuevos compañeros y búscate un aliado entre ellos. Vienen días de competencia y lo necesitarás.



Bienestar: El deporte es ideal para estos días, nada que sea violento y te sacuda te hará bien. Busca la meditación o el yoga, quizá la natación.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tu lucidez mental apadrinará éxitos a través de la palabra oral y escrita. Los más inquietos encontrarán motivaciones en el arte.



Amor: Es momento de poner los pies en la tierra, es decir, de reconocer que anhelas una pareja que te ofrezca seguridad y afecto.



Riqueza: Si no tomas precauciones correrás el riesgo de perder papeles importantes y convertirte en víctima de una mala jugada.



Bienestar: Un poco de cal y un poco de arena mantienen tu energía al mínimo. No estés con personas negativas que sólo absorben energía positiva.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No tienes motivos para dudar de tu intuición, por lo que no te dejes influir por opiniones ajenas que sólo buscan entorpecer tus proyectos.



Amor: Cierta desazón desaparece tan repentinamente como apareció. Más vale permanecer al margen de comentarios y celos innecesarios.



Riqueza: Las ideas son brillantes pero el efectivo sigue sin aparecer. No te dejes presionar por nadie, las ganancias llegarán.



Bienestar: No te dejes abatir por el peso de las responsabilidades. Hoy puedes dar vía libre a todo tu ánimo social y a tus ganas de diversión y cambio.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Hoy se podría iniciar algo nuevo. Tal vez recibas la noticia de un nacimiento, inicies estudios o recibas recompensas por tu trabajo.



Amor: Experimentarás un cambio muy provechoso en el amor. Podrás liberarte de la presión y las reglas que no te hacían feliz.



Riqueza: Piensa y analiza los gastos antes de efectuarlos. Si no lo haces, luego tendrás que realizar duros sacrificios económicos.



Bienestar: Ser moderado, comer sano, hacer deporte, consultar al médico periódicamente y reír, sobre todo reír, son las claves para una vida equilibrada.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Vienen cambios bastante grandes. Lo más probable es que sufras una desilusión de parte de una persona que sientes muy cercana.



Amor: Tus relaciones sentimentales y de amistad van a tener una agradable sorpresa. Disfrútala sin culpas ni inhibiciones.



Riqueza: Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los estudios o la economía, pueden seguir su ritmo normal ya que no se ven nubes de tormenta.



Bienestar: Trata de salir del ambiente en que estás sumido. Esa es la única forma de combatir tus estados anímicos tan cambiantes.