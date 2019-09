Boca Unidos empató con Crucero del Norte Lunes, 16 de septiembre de 2019 Gran parte del juego tuvo la posesión de la pelota, pero nunca pudo elaborar el fútbol necesario para quebrar el dispositivo defensivo que le presentó el equipo “colectivero” de Misiones y, por ello, no pudo romper el cero. Para colmo, faltando poco fue expulsado Cristian Núñez.



Ape­sar de que Bo­ca Uni­dos to­mó la ini­cia­ti­va y du­ran­te gran par­te del jue­go tu­vo la po­se­sión de la pe­lo­ta, ca­re­ció del in­ge­nio ne­ce­sa­rio y no en­con­tró la lla­ve ade­cua­da -­llámese buen fútbol-­ pa­ra pro­vo­car la aber­tu­ra del ce­rro­jo pre­sen­ta­do por el equi­po de Cru­ce­ro del Nor­te y en con­se­cuen­cia, el par­ti­do que ju­gó ayer an­te los mi­sio­ne­ros ter­mi­nó en ce­ro. La tar­de no fue de las me­jo­res e in­clu­so se que­dó sin Cris­tian Nú­ñez a quien el ár­bi­tro le mos­tró la tar­je­ta ro­ja di­rec­ta in­di­can­do que ha­bía gol­pe­a­do al la­te­ral Ema­nuel Ur­qui­za, a seis mi­nu­tos del fi­nal del par­ti­do.



El en­cuen­tro co­rres­pon­dien­te a la 3ª fe­cha del tor­neo Fe­de­ral A ba­jo un re­pen­ti­no ca­lor, fue des­lu­ci­do, con po­cas si­tua­cio­nes de gol y los ar­que­ros se de­di­ca­ron a cor­tar cen­tros por­que po­cas ve­ces fue­ron exi­gi­dos con re­ma­tes fran­cos. De es­ta ma­ne­ra el con­jun­to de la ri­be­ra co­rren­ti­na vol­vió a em­pa­tar, co­mo lo hi­zo el mar­tes en Re­sis­ten­cia an­te Cha­co For Ever (2-­2), con la di­fe­ren­cia de que esa vez hi­zo dos go­les y ju­gó bas­tan­te bien, en tan­to que ayer su jue­go fue des­lu­ci­do y co­mo lo ad­mi­tió su di­rec­tor téc­ni­co Da­niel Te­glia “hay mu­chas co­sas por me­jo­rar”.



En el pri­mer tiem­po so­la­men­te se re­gis­tró una si­tua­ción de gol y se ori­gi­nó con un buen en­cuen­tro en­tre Ve­ra y Fos­si­no por la iz­quier­da que re­sol­vió Pa­blo Mot­ta y se in­ter­pu­so Ro­nald Huth, cuan­do la pe­lo­ta bien di­ri­gi­da te­nía des­ti­no de red, sal­ván­do­se el ar­co co­rren­ti­no.



Es que pa­ra Bo­ca Uni­dos no fue fá­cil que­brar las dos lí­ne­as de cua­tro, a pe­sar de la in­ten­ción de su­bir por las ban­das in­ten­tan­do ha­cer el dos-­uno so­bre los la­te­ra­les. Es­pe­cial­men­te so­bre el cos­ta­do de­re­cho apos­tan­do a la ve­lo­ci­dad de Ra­úl Be­ní­tez; aun­que sin al­can­zar a las­ti­mar el ar­co ad­ver­sa­rio, bien de­fen­di­do por Mar­cos Ar­güe­llo.



En el se­gun­do tiem­po Bo­ca Uni­dos pa­re­ció más de­ci­di­do a sa­lir a bus­car el gol que des­tra­be el par­ti­do y es­tu­vo a pun­to de lo­grar­lo cuan­do a Ga­briel Mo­ra­les le que­dó un des­pe­je cor­to, co­nec­tó de vo­lea y la pe­lo­ta sa­lió ape­nas an­cho so­bre el pos­te iz­quier­do, a pe­sar del es­fuer­zo del go­le­ro Ar­güe­llo, que gol­peó con­tra el pa­lo sin ma­yo­res con­se­cuen­cias.



Ya no es­ta­ba en la can­cha Mar­tín Oje­da por­que al en­trar Jo­sé Viz­ca­rra, ba­jó Mar­tín Fa­bro (“me sen­tí más có­mo­do por­que an­tes la pe­lo­ta me pa­sa­ba por arri­ba”, di­jo) for­man­do el do­ble cin­co con Braian Lluy y el “Chi­no” acom­pa­ñó al “Ne­gro” Nú­ñez que te­nía do­ble mar­ca.



En­se­gui­da en­tró tam­bién Ro­dri­go Mi­go­ne (sa­lió Be­ní­tez) con la idea de te­ner más jue­go y for­ta­le­cer el fren­te de ata­que. Con la ve­lo­ci­dad y ha­bi­li­dad del ex Ro­sa­rio Cen­tral. Sin em­bar­go, no pros­pe­ró por­que no ha­bía es­pa­cio su­fi­cien­te al “a­mon­to­nar” ju­ga­do­res cer­ca de su área la vi­si­ta.



La pos­tu­ra de Cru­ce­ro del Nor­te fue lo con­tra­rio, el téc­ni­co San­dro Bar­ba­ro for­ta­le­ció el dis­po­si­ti­vo de­fen­si­vo con los cam­bios que in­tro­du­jo, ce­rrán­do­le to­dos los ca­mi­nos al ri­val.



Sin em­bar­go, Bo­ca Uni­dos dis­pu­so de dos chan­ces pa­ra abrir el mar­ca­dor y no se le dio por po­co. Pri­me­ro cuan­do hu­bo un des­pe­je cor­to, re­ma­tó Cris­tian Nú­ñez, la pe­lo­ta al­can­zó a des­viar­la Fa­bro y se per­dió al la­do del pos­te.



En­se­gui­da, a los 35’, Cris­tian Nú­ñez to­có de pri­me­ra de es­pal­da al ar­co pa­ra Viz­ca­rra, quien en­tró de­trás de los de­fen­so­res, la qui­so to­car por arri­ba pe­ro el ar­que­ro Ar­güe­llo adi­vi­nó la in­ten­ción y se que­dó con la pe­lo­ta.



Fue una de las opor­tu­ni­da­des más cla­ras de gol que tu­vo Bo­ca Uni­dos, que po­co des­pués su­frió la ex­pul­sión de Cris­tian Nú­ñez (el ár­bi­tro hi­zo ade­mán que gol­peó a un de­fen­sor y le mos­tró tar­je­ta ro­ja di­rec­ta).



Iban 39 mi­nu­tos y cuan­do se es­pe­ra­ba que Cru­ce­ro del Nor­te ata­ca­ría en los ins­tan­tes fi­na­les, si­guió ju­gan­do igual, po­blan­do su pro­pio cam­po, sin atre­ver­se a sa­lir a bus­car el par­ti­do con­tra un ri­val que es­ta­ba con diez, de­jan­do en evi­den­cia que vi­no a bus­car el em­pa­te y lo lo­gró.



En cam­bio pa­ra Bo­ca Uni­dos fue co­mo dar un pa­so atrás.



Se pue­de de­cir que el mar­tes ga­nó un pun­to y que ayer per­dió dos, en sus dos pri­me­ras pre­sen­ta­cio­nes en el cam­pe­o­na­to.



El pró­xi­mo ca­pí­tu­lo lo es­cri­bi­rá es­te fin de se­ma­na fren­te a Unión, en la lo­ca­li­dad san­ta­fe­si­na de Sun­cha­les y es pro­ba­ble que re­cu­pe­re su me­jor ver­sión.



En la se­ma­na el cuer­po téc­ni­co eva­lua­rá el sus­ti­tu­to de Nú­ñez, que de acuer­do a lo ob­ser­va­do has­ta aho­ra sal­dría de es­tos nom­bres, Viz­ca­rra -­ Rey­na­ga.