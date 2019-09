El miércoles el Senado la convertirla en ley la Emergencia Alimentaria

Lunes, 16 de septiembre de 2019

El oficialismo acompañará también en el Senado la iniciativa consensuada entre los distintos bloques de la oposición por lo que se da por descontada su sanción.



Los senadores fueron convocados para el próximo miércoles, a las 14, a la sesión especial en la que se debatirá el proyecto de ley que declara la Emergencia Alimentaria hasta 2022 y que este jueves obtuvo media sanción casi por unanimidad en la Cámara de Diputados.



El Decreto Parlamentario llamando a sesión especial fue firmado por la presidenta de la Cámara alta, Gabriela Michetti, y confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas para sancionar la iniciativa surgida al calor de la debacle económica del proyecto macrista y sus consecuencias sociales. Sin embargo, el modo en que el tema será puesto a consideración en el recinto de sesiones se acordará durante la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada, en principio, para unas horas antes de la sesión.



El jefe del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseguró que si bien se buscará que la discusión no se extienda por muchas horas, le permitirán hacer uso de la palabra a todos los que quieran hablar, a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde hubo un solo orador por bloque con un tiempo acotado a cinco minutos de discurso.



“Este es el Senado. Acá hay muchos bloques y somos los representantes de las provincias. Aunque no desconocemos que el tema es importante”, afirmó el senador formoseño. No obstante, recordó que cualquier decisión que se tome sobre el desarrollo de la sesión se conocerá al término de la reunión de Labor Parlamentaria. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Esteban Bullrich, en tanto, confirmó que “el proyecto será discutido el miércoles en una sesión de similares características a la que se formuló en Diputados”.



Además, indicó que, al igual que en la Cámara baja, el expediente no pasará por la Comisión que encabeza, por lo que el día del debate se necesitarán los votos de los dos tercios de los presentes para habilitar la discusión sobre tablas.