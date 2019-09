Valdés pidió revertir la visión populista de "El campo como enemigo del pueblo"

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este domingo por la mañana junto al intendente de la localidad, Walter Chávez, la inauguración oficial de la 3ª Exposición Rural de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. En la ocasión pidió revertir esa visión conservadora y populista, de “el campo como enemigo del pueblo”, ya que “son el motor de la economía argentina y de Corrientes”.





El primer Mandatario llegó al predio de la Sociedad Rural de Bella Vista (SRBV), ubicado sobre la Ruta Provincial Nº27, alrededor de las 11.30, donde acompañado por el secretario de Valor Agregado y Competitividad Agropecuaria de Corrientes, Norberto Mórtola; el Jefe comunal; y el presidente de la SRBV, Martín Bruzzo; entre otros, recorrieron los diferentes stands y se dirigieron a la zona de remates. En ese lugar se procedió con el Acto de Apertura, que inició con la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música de la Policía de Cazadores Correntinos, luego se hizo entrega de un subsidio de Lotería Correntina para la SRBV por el monto de 350 mil pesos, destinado a la organización de dicho evento; y prosiguieron los discursos correspondientes.



Tal como lo indica el protocolo, el Gobernador fue el último en tener la palabra y en referencia a las obras que se llevan adelante en el mencionado espacio, contó que “no es una casualidad hacer una inversión como la que estamos haciendo juntos aquí, para generar un predio nuevo, con proyección y que sin lugar a dudas va a ser el más moderno por el estilo de arquitectura”. Informó que “estamos dando el primer paso con una inversión de 3.500.000 pesos, y seguiremos trabajando para completar este proyecto, ya que será un lugar de Usos Múltiples, que pueda estar destinado a la comunidad en general”.



Por otra parte, Valdés manifestó que “tenemos que revertir esas visiones conservadoras versus visiones populistas, de lo que implica el trabajo en el campo”, y agregó que “el campo no es un enemigo del pueblo, sino que es el motor de la economía de la República Argentina y de Corrientes”.



Comentó que durante su viaje a China “comenzamos a mirar y pensar todo lo que podíamos ofrecer, y hay dos cosas que tienen escala para poder comercializar en el mundo”. En ese marco, indicó que “uno es el stock ganadero de Corrientes, con cerca de 6 millones de cabezas y que nos ubica como los terceros del país”; y lo otro “es nuestra producción forestal, que tiene escala mundial, pero tenemos que avanzar hacia la industrialización”.



Asimismo advirtió: “Si no tenemos industrialización tanto de nuestra madera como de nuestras carnes, habremos perdido una gran batalla, porque en madera somos los productores número 1 de la Argentina”. Y continuó: “Tenemos que avanzar para terminar nuestra producción de carne, no puede ser que estemos faenando nuestra hacienda en otras provincias, no solo engordándolas, tenemos que tener frigoríficos que además de tránsito federal, nos permitan llegar a China”.



También resaltó por último que “estamos dando los primeros pasos en Plan limonero, para que este cítrico se pueda industrializar y ese lugar de industrialización tiene que ser Bella Vista”.



El intendente de Bella Vista, Walter Chávez, indicó sobre la tercera edición de La Rural: “No es novedad presentar una muestra de estas características, hay que destacar la voluntad y el esfuerzo puesto principalmente por cada institución ligada al sector ganadero que dan lugar a que la localidad siga siendo un lugar interesante de comercialización”. De esta manera, resaltó que año tras año los precios y la calidad de haciendas se superan, y que esto sucede por el esfuerzo permanente que hace el sector para mostrar lo mejor.



“No solo la ganadería viene creciendo, tenemos multifactores productivos que hacen que nuestra economía sea distinta a otros lugares”, declaró el Jefe comunal y añadió que “los productores son el motor económico de nuestra localidad por eso el acompañamiento a nivel provincial y municipal”. “Mediante el apoyo del Gobierno se pueden llevar a cabo importantes obras de infraestructuras edilicias en la Sociedad Rural, hasta enripiado en los caminos”, finalizó Chávez.



Primera etapa de obras en la Sociedad Rural



Al momento de emitir su discurso, el presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista, Martín Bruzzo, manifestó: “Es un orgullo poner en valor esta muestra del campo en la ciudad con representación de las principales cabañas de la región, que ponen a disposición de los productores ganaderos una genética de avanzada y de primera a nivel nacional”. Subrayó que en el sector se está trabajando junto al Gobierno provincial que invirtió sus fondos en la mejora edilicia de la Sociedad Rural, para prestar mejores servicios a los productores, e indicó que “estamos en la primera etapa de tribunas nuevas, también en la creación del Salón de Usos Múltiples y en la plataforma de negocios para los remates televisados”.



Cabe resaltar que esta feria de remates es una plataforma de negocios que favorece a los productores pequeños y medianos para que puedan vender sus productos a precios competitivos en el mercado. Y sobre este punto, el dirigente rural puso en relieve que “esto fue una de las principales políticas de Estado del gobernador Colombi, y hoy es reforzada en mayor medida por este Gobierno”.



“Pese a los problemas que afronta el sector debemos celebrar que los productores correntinos seguimos de pie”, remarcó el presidente de la Sociedad Rural y agregó que se debe destacar que “hay una política provincial en la mejora de caminos rurales, en materia sanitaria, y en acceso a internet, siendo la Rural impulsora de que se hagan estas inversiones porque hacen al progreso”. “Otro avance a destacar, es la reparación histórica del Yaciretá, porque es relevante contar con energía segura, ya que la industria necesita de ella para la producción”, dijo.



Por otra parte, Bruzzo llamó a fortalecer la unión público- privado, y la integración de los demás sectores al considerar que ese es el “único camino para llegar a un desarrollo sustentable”. Y por último, agradeció al Gobierno de la provincia, al Municipio, a las cabañas y expositores de ganado equino y bovino, a la Policía de Corrientes, y a los vecinos de Bella Vista “que apoyan esta fiesta del campo en la ciudad”.