Le quiso aumentar el alquiler y la mató de una puñalada en el cuello

Lunes, 16 de septiembre de 2019

El cuerpo fue hallado por el nieto de la víctima, de 12 años. "La semana pasada ya había intentado matarla con un cuchillo pero la agarró el novio", aseguró un familiar.





"Ayuda! Por favor! Mi abuela está tirada en el piso. Tiene sangre. Por favor!". El grito desgarrador y ahogado en llanto provenía de un nene de 12 años que estaba parado en la puerta de una casa tipo PH en Aristóbulo Del Valle 1629, en Burzaco. Fue en la tarde noche del sábado. Los vecinos lo socorrieron y el chico, temblando y con la voz entrecortada no dudó: "Mi abuela está muerta en la parte de atrás".



Los efectivos policiales que llegaron al lugar ingresaron a la vivienda delantera y comprobaron que en el baño, sobre un importante charco de sangre, estaba el cadáver de Clara Dionísia Paz de 81 años. La mujer tenía un profundo corte en el cuello y llevaba muerta pocas horas.



Algunos minutos más tarde, llegó al lugar personal de la UFI 1 de Lomas de Zamora que, junto a policía científica, revisaron el lugar. No encontraron signos de pelea en el interior ni aberturas forzadas. Todo parecía estar en orden. Mientras tanto, intentaban calmar a A.N, el nieto de la víctima, que no podía sobreponerse al terrible impacto de encontrar a su abuela muerta.



En una primera inspección preliminar, un médico forense de la Policía Bonaerense, constató en el lugar que Clara tenía un profundo corte en la cara anterior del cuello, lo que le había causado la muerte.



Al mismo tiempo, el fiscal Santiago Vadillo se entrevistó con una vecina llamada Laura, de 36 años, que fue la primera en acudir al lugar y quien contó la conversación que había tenido con el nene apenas llegó: "Yo vivo justo enfrente. Lo escuché gritar y salí. Me contó que había entrado a su casa, donde vive con su abuela y un hermanito, y en el fondo se encontró con ese espanto".







La mujer añadió un dato clave en la investigación. El nene le había relatado cómo mientras trataba de socorrer a su abuela, antes de salir a la calle a gritar, vio a Noemí, la mujer que alquila la casa del fondo del PH salir con dos bolsos. Que le rogó ayuda pero que lo ignoró y se fue sin prestarle atención. Además, señaló que el chico vio que la mujer tenía sangre en las manos y en las zapatillas.



"En ese momento pudimos determinar que la víctima era dueña del PH y le alquilaba la casa de atrás a esta mujer llamada Noemí y a su novio. Los vecinos dijeron que ya habían escuchado peleas y gritos entre las dos mujeres en ocasiones anteriores", señaló a Infobae una fuente policial.



Mientras el fiscal tomaba esta declaración y la policía trabajaba en el interior, llegó a la escena del crimen Miguel Ángel Torres, un jubilado de 71 años con intenciones de ingresar a su casa, la del fondo del PH. Cuando el hombre fue interrogado por el fiscal le contó que era la pareja de Noemí y que ella lo llamó un rato antes para decirle que había discutido con Clara por el precio del alquiler y que se iba a vivir con su hermana a una casa ubicada en Mercedes 72, también en Burzaco.



Con esta información, el fiscal ordenó un allanamiento de inmediato en ese domicilio. Efectivos de la Comisaría 2da de Almirante Brown llegaron al lugar y detuvieron a la kinesiologa de 69 años, Noemí Marta Argüello. La inquilina que había escapado de la escena todavía tenía las zapatillas con gotas de sangre y las manos con varios cortes. Dentro de uno de los bolsos con los que se había retirado, encontraron un cuchillo de mango negro marca Tramontina con manchas de sangre que sería el arma homicida.



En la causa figura también el testimonio de María Lorena P. N., de 38 años, que es la hija de la víctima y la mamá del chico de 12 años: "No es la primera vez que hay problemas. Esta mujer ya había discutido con mamá por el tema de la plata del alquiler. La semana pasada ya había intentado matarla con un cuchillo pero la agarró el novio y la paró".



Argüello quedó detenida y este lunes a las 8 en los tribunales de Lomas de Zamora será indagada por el fiscal. Mientras tanto se espera el resultado final de las pericias en la casa donde ocurrió el crimen y el examen de autopsia sobre el cuerpo de la víctima que comenzará a las 10.