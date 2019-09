Murió ahogado tras ingresar a bañarse en una zona no habilitada Lunes, 16 de septiembre de 2019 El dramático hecho ocurrió en horas de la siesta de esto domingo. El joven de 22 años de edad, ingresó a refrescarse a una zona no habilitada del río Paraná y desapareció de la superficie. Tras alertar al servicio 911 de la policía, personal de Prefectura Naval rastrillo la zona y halló el cuerpo sin vida del muchacho.



El parte policial crónica que en horas de la siesta de este domingo, varios llamados al servicio de emergencia 911, alertaron a los efectivos respecto a que un joven de 22 años se encontraba bañando en una zona no habilitada del río Paraná, más precisamente en la zona del bajo del barrio Quinta Ferré.



En un momento, el muchacho desapareció de la superficie de las aguas, por lo que acudió al lugar personal de Prefectura Naval Argentina quienes procedieron a la búsqueda hasta que hallaron el cuerpo sin vida del joven, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial, de esta Capital.