River dio un festival en Parque Patricios: se floreó y goleó a Huracán

Domingo, 15 de septiembre de 2019

El equipo de Gallardo desplegó su mejor fútbol, como ante Racing. Fue un baile: 4-0 con goles de Casco, Nacho Fernández, de penal y Palacios. El millonario tenía una deuda ante el Globo.





Sentado en el sillón, relajado, esperando el duelo de esta noche ante Estudiantes, debe haber sonreído Gustavo Alfaro. Lo que le devolvía el televisor no hacía más que darle la razón: si a River le das espacios, te mata. Tal vez por eso se fue a defender como casi nunca lo hizo Boca en el Monumental hace un par de semanas. Huracán buscó hacerle frente al elenco de Marcelo Gallardo en el Tomás Adolfo Ducó y el resultado fue una goleada en contra que hasta podría haber sido más abultada si los delanteros del conjunto visitante estaban más finos en las terminaciones.



Cada corrida de River era medio gol. Esa sensación era la que regalaba el juego desde la tribuna. Juan Pablo Vojvoda dispuso una idea audaz, que inquietó en los primeros minutos y quedó reducida a nada luego del primer gol de River. Se desplomó Huracán después del primer gol de Milton Casco.





Porque había preocupado a River con alguna trepada de Garro por derecha o con algún pelotazo largo para Chávez o Coniglio. Mostró dudas Martínez Quarta y estuvo cerca de la expulsión. Generó centros el local y apostó por las pelotas aéreas. Pero retrocedió como un equipo amateur y River lo explotó. Empezó a juntar pases desde Palacios y fueron apareciendo los espacios. Joaquín Arzura, el único volante de marca, fue rápidamente amonestado y Nacho Fernández y De la Cruz lo encararon una y otra vez. Iban 18 minutos cuando Milton Casco metió el primero después de una buena jugada de Nacho Y Suárez. Fue el quiebre: se hundió Huracán y arrasó River.





El mediocampo de River vuela. Es la clave del equipo de Gallardo. Arranca con Enzo Pérez como volante de inicio y Fernández, Palacios y De la Cruz metros más adelantados. Rotan los tres por a lo ancho de la cancha. Palacios pone al pausa y tanto Nacho como De la Cruz reciben a los costados del volante tapón y son verticales. En ese sector se hizo un festín River, porque Arzura ya estaba amonestado y porque el resto de los volantes son de vocación ofensiva. Corresponde agregar:este Huracán poco tiene de la solidez y de la bravura que lo había convertido en la “bestia blanca” del River de Gallardo. Ni las cenizas de aquello quedan.





“Tocan de primera con las dos piernas y encima arriba te comen. Es imposible”, dijo un plateísta del Globo a mitad de camino entre la admiración y la resignación. Porque River dio espectáculo. Nacho Fernández de penal anotó el segundo y Palacios regaló un golazo para el tercero. Pudieron haber sido más de no estar el bueno de Antony Silva.





Levantó el pie del acelerador River en el segundo tiempo, mucho más después del cuarto gol del uruguayo De la Cruz. Los ingresos de Carrascal, Pratto y Scocco le bajaron las revoluciones al conjunto del Muñeco. Y ahí puede llegar a existir una preocupación para el entrenador, especialmente poniendo al lupa en Pratto. Está bajo el Oso y en los minutos que entra no despega. Se nota mucho la diferencia con Borré y Suárez. El ritmo, se sabe, se gana con partidos. ¿Pero tiene juegos para darle Gallardo a Pratto? Tal vez el miércoles por Copa Argentina jueguen Pratto y Scocco, también sin confianza.





Goleó River y los hinchas de Huracán despidieron con silbidos el entrenador Vojvoda, que intentó jugar de igual a igual a River y eso, hoy por hoy, es imposible.