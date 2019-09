El 1 de Octubre se firmará en Brasilia la conformación del Comité de la Triple Frontera

Domingo, 15 de septiembre de 2019

Recientemente en la Sociedad de Fomento de la ciudad de Bella Unión (Uruguay) se llevó a cabo el VII Encuentro del Comité de Integración entre la ciudad anfitriona y Monte Caseros (Argentina). La Provincia de Corrientes acudió a través de sus estamentos, donde se anunció el trascendental paso para la integración entre los pueblos. Se analizó la realidad de ambos pueblos fronterizos.









En el Encuentro, realizado el pasado lunes 9 de septiembre, se trabajó en ocho comisiones, a saber: Infraestructura; Comercio y Producción, Facilitación Fronteriza y Políticas Sociales, Defensa Civil, Educación y Cultura, Medio Ambiente, Turismo y Deportes, con el propósito de aunar esfuerzos y consensuar propuestas en pos de la integración económica y social de los pueblos hermanos, Monte Caseros (Argentina) y Bella Unión (Uruguay) y con la intención de sumar a Barra do Quaraí (Brasil).







Uno de los avances más importantes que se concretó es el anuncio de la pronta firma de la creación del Comité Trinacional, sumándose de esta manera Barra do Quaraí" (Brasil) a este espacio de integración, lo que está previsto en un Acuerdo entre los tres países que se llevará a cabo el 1 de Octubre en Brasilia.







Funcionarios designados de cada uno de los ministerios del Gobierno Provincial participaron de las comisiones de trabajo, además de funcionarios municipales de ambas comunas y sectores vinculados al quehacer social de correntinos y unionenses.







Otro de los puntos fuertes abordados fue el de los problemas de cruce fronterizo los fines de semanas y feriados, ya que se cierra el puerto y no se permite el intercambio deportivo y cultural, situación que fue debatida largamente y se espera se pueda solucionar lo antes posible, informaron los asistentes.







Conclusiones principales de las comisiones







En materia de Defensa Civil y Seguridad se trataron temas de coordinación de seguridad transfronteriza, en temas de Narcotráfico, Trata de Personas y otros. Quedó establecido la realización de patrullajes coordinados de las Prefecturas en sus respectivas jurisdicciones, a efectos de prevención y detección de ilícitos, a la vez que se intercambiará información sobre temas de índole policial.







Comisión de Educación y Cultura: en ella se realizó un repaso del Protocolo del Mercosur relativo al reconocimiento reciproco de títulos de Nivel Inicial, Primario, Medio y Superior. Se hizo un llamado a la implementación de estos convenios. En el área Cultura se identificaron los puntos focales con la participación de representantes de Barra do Quareim. Participo de la reunión, el área de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, quienes informaron sobre distintos proyectos en zona de frontera y se invitó a participar en los que les resulte de interés a la comunidad de Bella Unión. Como propuesta, surgió la participación binacional de artistas locales para distintos eventos y espectáculos públicos de las tres localidades.



Por su parte la comisión de la Salud e Higiene destacó las políticas en conjunto en materia de Salud, y especialmente de compartir recursos humanos, infraestructura e insumos. Se dispuso una reunión exclusiva del tema salud, para tratar de aprovechar al máximo los recursos humanos y analizar la validación de títulos. En dicha reunión se compartiría además la experiencia y coordinación de acciones conjuntas.







La Comisión de Medio Ambiente puso el foco en unificar la legislación de los recursos ictícolas en todo el Río Uruguay, en coordinación de políticas públicas medioambientales, especialmente en materia de fertilizantes, agroquímicos y control de actividades pesqueras. Se trabajará en la concientización, para lograr un mejor proteccionismo y el cuidado del Medio Ambiente.







La comisión de Turismo y Deportes remarcó que existe la imposibilidad del cruce fronterizo en los días feriados y fines de semana, lo que impide elaborar agendas conjuntas en lo deportivo y turístico. Se expresó la necesidad de organizar un proyecto para declarar a “Asunción del Cambay” como patrimonio histórico cultural trinacional. A la vez diseñar capacitaciones con docentes de Historia y Geografía para rescatar y resaltar el patrimonio histórico, cultural y turístico destinado a formar futuros guías turísticos de las tres ciudades hermanas.







Por su parte la Comisión de Género y Trata de Personas propuso armar un registro único de personas por violencia, abuso y el no cumplimiento de las órdenes judiciales compartido entre fronteras. Solicitaron se implemente la habilitación de refugios para personas víctimas de trata y de género, con fondos internacionales y la creación de acuerdos que respalden el trabajo en conjunto en la temática de género y trata de personas.







La Comisión de Integración y Desarrollo Fronterizo realizará un registro que posibilite desarrollar acciones concretas destinadas a proporcionar el desarrollo artesanal en ambos pueblos como producto de valor cultural y económico.



Autoridades



El Encuentro estuvo presidido por el Sub Director de Asuntos de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay Javier Vidal Alayak, el Cónsul Argentina en Uruguay Dolores Kunst, el Cónsul de Uruguay en Argentina Ignacio Capandeguy, el Alcalde de Bella Unión Luis Carlos López y el Vice Intendente de Monte Caseros Sergio Paniagua.







Por el Gobierno de la Provincia de Corrientes asistieron: por el ministerio de Obras y Servicios Públicos, el subsecretario de Coordinación de Entes Descentralizados Sr. Mario Branz; por el ministerio de Educación, la Directora de Educación Intercultural Bilingüe prof. María Clarisa Godoy, acompañada de las prof. Mónica Alegre; Sara Lanari y Belkis María Aranda Ansermet. Y por el ministerio de Salud Pública lo hicieron las dras. Angelina Bobadilla, Candelaria Campias y Claudia Campias, entre otros funcionarios.