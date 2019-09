Moine habló del rumor de romance y separación con Gallardo Viernes, 13 de septiembre de 2019 "No me gusta hablar de mi vida personal y menos dar detalles. Solo te voy decir que nada de lo que dijeron es verdad", aseveró la periodista, al tiempo que admitió que le molesta verse envuelta en este tipo de noticias.





La periodista Alina Moine se refirió a los insistentes rumores en torno a su vínculo con Marcelo Gallardo, el consagrado director técnico de River, que fue papá por cuarta vez hace dos meses, aunque se encuentra separado de la madre de sus hijos.



"No me gusta hablar de mi vida personal y menos dar detalles. Solo te voy decir que nada de lo que dijeron es verdad", aseveró, al tiempo que admitió que le molesta verse envuelta en este tipo de noticias.



Sostuvo en declaraciones al sitio Ciudad que con el DT de River se conocen "a partir de lo laboral y tenemos una buena relación, de aprecio y respeto".



-¿Esto produjo un quiebre o un ruido en la relación profesional? Digo, ¿tuvieron que tomar distancia a raíz de la noticia? Calculo que debe ser una situación incómoda.

-Nada cambia por un rumor. Somos profesionales y nos respetamos mucho como tal.



-La última noticia es que se habrían separado. ¿No es verdad que están juntos o que se separaron?

-Ninguna de las dos