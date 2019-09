Piqueteros levantaron el acampe de más de 40 horas en la 9 de Julio Viernes, 13 de septiembre de 2019 Advirtieron que, si no tienen respuestas a sus reclamos, harán una nueva protesta por 72 horas. Hubo un corte en el Puente Pueyrredón.



Luego de más de 40 horas, las agrupaciones piqueteras levantaron el acampe que habían montado en la avenida 9 de Julio, frente al ministerio de Desarrollo Social, aunque advirtieron que podrían replicar la protesta la semana próxima, por 72 horas.



Tras una asamblea que comenzó cerca de las 7:30, los líderes de la protesta anunciaron el levantamiento del acampe y anunciaron que, desde el sábado, realizarán nuevas reuniones para determinar los pasos a seguir.





De todas formas, a las 10, el tránsito seguí interrumpido en la zona por los trabajos de limpieza que realizaban agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Los manifestantes exigieron una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pidieron un bono y amenazaron con volver a acampar la semana próxima por 72 horas en caso que no prospere la comunicación con el Gobierno.





Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie-Libres del Sur, tomó el micrófono antes del levantamiento del acampe y dijo: “No nos vamos a dejar pisotear, este pueblo tiene dignidad y va a seguir saliendo a la calle pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste, porque es un derecho el de peticionar a las autoridades cuando su gestión nos deja en la situación en la que estamos hoy”.





“Estamos enojados, angustiados y tenemos mucha incertidumbre”, reflexionó, y apuntó directamente a la gestión de Mauricio Macri por lo ocurrido en la jornada del jueves durante las manifestaciones: “Los hacemos responsables de la represión de ayer, de interrumpir el subte, no lo interrumpimos los trabajadores, lo hizo el Gobierno”.



Luego, sugirió a “todo el arco político que tuvo que juntarse en condiciones excepcionales en el Congreso a tratar una Ley de Emergencia Alimentaria”, que tome nota de lo que ocurre en las calles, y les pidió: “Siéntense a dialogar con las organizaciones que somos las que llegamos donde su Estado no llega”.



El jueves por la noche, la ministra Patricia Bullrich, en el marco de una entrevista con TN, cargó contra el acampe en la 9 de Julio: "Estamos con este tipo de movilizaciones desde que empezó el Gobierno; es como cine continuado".





En tanto, entre las 6:30 y las 9:15, ex trabajadores de la papelera Ansabo de Quilmes, junto a organizaciones políticas, cortaron el Puente Pueyrredón contra el cierre de la fábrica. Denuncian que la compañía cerró de forma "fraudulenta", y ahora buscan que sea estatizada, "para que no haya ni una familia en la calle".



La Prefectura Naval Argentina (PNA) había desplegado la "supervalla" en la base del Puente Pueyrredón para evitar mayores inconvenientes en el tránsito.





“Se acerca el día en que cumplimos dos meses de lucha, dos meses de golpear puertas que se cierran, dos meses dónde la inflación nos asfixia, dos meses dónde vemos pasear candidatos pidiendo que aguantemos, dos meses que la CGT nos da la espalda, dos meses que no sabemos cómo entrar a nuestras casas y mirar a nuestros hijos a la cara, dos meses de muchísimo dolor y angustia”, detalla un comunicado de los trabajadores despedidos.