Horóscopo para hoy 13 de septiembre del 2019 Viernes, 13 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Estarás confuso, perdido, sin control de tu mundo. Encuentros favorables con personas de autoridad en tu ámbito.



Amor: Los miembros de la familia pueden presionarte mucho y estarás cerca de perder los estribos. No debe ser así, no te quedes solo.



Riqueza: Llegan noticias alentadoras sobre proyectos comerciales. También aparecen ganancias que consolidan tu patrimonio económico.



Bienestar: Necesidad de regeneración en tu organismo abandonando hábitos nocivos perjudiciales para tu vida. Aire libre, sol y descanso son una buena receta.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tendrás que salvar obstáculos, pero para ello no deberás fijarte en pequeños detalles y concentrarte en lo importante.



Amor: Tiendes a relacionarte con personas que siempre necesitan de ti. Mantente alerta con quienes traten de explotarte.



Riqueza: El talento profesional que posees se verá reconocido con ascensos y mejores retribuciones. Recibirás alentadoras novedades.



Bienestar: Tus logros y tu crecimiento están conectados directamente con el esfuerzo desmedido que le has exigido a tu cuerpo. Dale un respiro.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Se armoniza tu medio ambiente personal y laboral. Mejora la relación con tus amigos y compañeros de trabajo. Logros personales.



Amor: Tu pareja necesita de tu tiempo más que de tus regalos, y necesita más detalles como llamadas por teléfono y palabras de amor.



Riqueza: Es una época que resulta inmejorable para convertir finalmente en realidad todos los proyectos y planes que tenías en mente.



Bienestar: Tus compañeros de trabajo no son tu familia. Cuídate de no confundir los roles de quienes te rodean. Sé más prudente con tus elecciones.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tendrás buenas intenciones, pero la comunicación se torna difícil. Las interferencias de todo tipo hacen agua tus planes.



Amor: Es tiempo de juego, de comunicación, de espacios compartidos al aire libre y de a dos. Hay mucha atracción física entre ustedes.



Riqueza: Te sentirás exigido como nunca por tus jefes o por las circunstancias por las que estás atravesando. Cuida tu salud mental.



Bienestar: El ritmo de vida exige esfuerzo. En este momento cuida tu alimentación y ejercítate para mantenerte saludable y en forma.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Cualquier novedad te producirá un estado de excitación y de interés desbordado. Llamarán poderosamente tu atención las innovaciones.



Amor: El amor ha golpeado tu puerta y ocupado el 90 por ciento del espacio de tu cuerpo. Piensa con calma y no ames a quien no te ama.



Riqueza: Deberás tener cuidado en la forma en la que estás manejando tus recursos económicos, porque las buenas rachas no son eternas.



Bienestar: Todo lo que intentes para alejar malestares y problemas, resultará efectivo. Tu salud física irá de la mano con tu salud mental.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Surgirán cambios repentinos y drásticos. Los viejos esquemas ya no sirven y se rompen, y habrá un reajuste en tus asuntos.



Amor: Te mostrarás sincero, afectuoso y con disposición para socializar. Si hubo situaciones tensas, lograrás estabilidad.



Riqueza: Las nuevas ideas laborales que tengas serán osadas e innovadoras, pero aún es muy pronto para ponerlas en práctica.



Bienestar: Cuida tus fuentes de energía y observa tu vitalidad y voluntad ya que te pueden impactar. Guarda en tu memoria estas sensaciones y rememóralas.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Posibilidad de viajar o tener contacto con lugares lejanos. Ideas confusas sobre un problema laboral. Acepta sugerencias.



Amor: En la vida amorosa ocurrirán cambios importantes, tu actitud va a ser menos conservadora y las relaciones serán más divertidas.



Riqueza: El ahorro, por más insignificante que sea, te dará la pauta de que has sabido aprovechar esta etapa de tu vida. Sé inteligente.



Bienestar: Debes replantearte las relaciones con tu familia y así aprenderás a colocar a cada uno de tus seres queridos en el lugar interno que le corresponde.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer.



Amor: Otra vez los celos y la envidia empañaran momentos de felicidad. Si amas de verdad, intenta solucionarlo con amor.



Riqueza: El dinero y la inspiración vendrán de la mano de los sueños. Ten a mano un cuaderno y anota lo primero que te venga a la cabeza.



Bienestar: Eres disciplinado para las dietas y los tratamientos. Cumples con los chequeos, pero eres un poco exagerado en cuanto a los contagios.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Se ve que hoy estás lleno de energía. El ejercicio y ciertas sonrisas harán maravillas en tu cuerpo y alma, debes estar atento.



Amor: Reclamos que te acosan. Elige distanciarte y pensar en frío porque no querrás tomarte la vida afectiva con dramatismo, no lo mereces.



Riqueza: Las ocupaciones y los trabajos te impulsarán a llevar una vida retirada y solitaria. Busca conectarte con tu espíritu.



Bienestar: Si hablando la gente se entiende, recurre a tu buen humor y tu don de gente cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Puedes hacer una pausa y esperar un cambio que está al llegar. En un momento determinado tendrás que intervenir y tomar decisiones.



Amor: Quizá existan diferencias y fuertes discusiones que se superarán con un poco de voluntad y actitud positiva.



Riqueza: Los viajes y la realización de cursos de preparación serán puntos muy importantes para la consecución de tus proyectos.



Bienestar: Todos necesitamos tener una dosis de sano egoísmo. Piensa en ti como si fueras lo más importante del mundo.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Disfruta de reuniones y toma la iniciativa para organizar salidas especialmente en compañía de amigos. No te recluyas.



Amor: No sueles involucrarte mucho emocionalmente. Sin embargo, darás lo mejor de ti para que el encuentro amoroso prospere.



Riqueza: Tienes que estar preparado para tomar decisiones sobre la marcha, seguramente harás las cosas bien.



Bienestar: Controla tus nervios, ya que es posible que sea un momento en el que sufras mucha irritabilidad y tus decisiones sean un tanto inconsistentes.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Mostrarás interés en compraventa o refacción de propiedades, o en servicios relacionados con la alimentación o asuntos domésticos.



Amor: Si estás solo intentarás hallar compañero/a. El destino colabora, pues el amor te aguarda a la vuelta de la esquina.



Riqueza: Deberías tratar de que los problemas del corazón no se mezclen con los asuntos financieros o laborales. Cuida tu dinero.



Bienestar: La tensión puede causar estragos en tu organismo. Busca la solución en la alimentación correcta, en el descanso adecuado y la ejercitación diaria.