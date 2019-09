El primer torneo femenino inicia con Superclásico

Viernes, 13 de septiembre de 2019

Se presentó el primer certamen profesional femenino de fútbol en el predio de la AFA y se sorteó el fixture. Boca-River, el cruce principal del arranque. Todos los duelos.





El Superclásico entre Boca y River será el principal encuentro de la fecha inicial del primer torneo profesional femenino de fútbol, que comenzará el próximo sábado 21 de septiembre, según determinó hoy el sorteo.



En el coliseo de Futsal del predio de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, y con la presencia del presidente Claudio Chiqui Tapia, se realizó la presentación oficial de este torneo histórico que da comienzo a una nueva era para el fútbol, en su rama femenina.



“Estoy muy contento porque esto es algo sobre lo que se venía trabajando hace mucho tiempo, merecido y que nos dará la chance de seguir trabajando en lo que es el proyecto de selecciones. El fútbol femenino venía sin trabajo en las categorías menores, juveniles y esto nos dará la chance de seguir creciendo”, expresó Tapia.



“Es un arranque demasiado fuerte para nosotras, pero también es muy lindo. Nos había tocado ya anteriormente arrancar así, pero nos da la fuerza y energía para empezar con todo el torneo”, opinó Lorena Benítez, mediocampista de Boca, que firmó 21 contratos profesionales, el mayor de este primer torneo.



La nueva temporada, que además tendrá como torneos amateur la Primera B y la Primera C, contará con 17 equipos que se medirán en una primera fase a una ronda de partidos, donde los primeros ocho clasificarán a la zona campeonato, mientras que los nueve restantes disputarán la zona permanencia.



Aquellos que jueguen por el título disputarán partidos de ida y vuelta (dos rondas) donde el equipo campeón clasificará a la Copa Libertadores, con un desempate en caso de igualdad en puntos.



En tanto, la zona permanencia tendrá nueve equipos, se jugarán dos rondas (también ida y vuelta), mientras que los últimos tres equipos descenderán de categoría.



La primera fecha, que dejó libre a Excursionistas, será de la siguiente manera:



– Platense vs Racing

– Boca vs River

– SAT vs El Porvenir

– San Carlos vs Rosario Central

– Gimnasia (LP) vs Huracán

– Lanús vs San Lorenzo

– UAI Urquiza vs Independiente

– Estudiantes (LP) vs Def. de Belgrano