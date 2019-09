Caniggia llegó al país y Nannis endurece su estrategia judicial Martes, 10 de septiembre de 2019 El ex futbolista arribó a Buenos Aires en la noche del lunes, en el más absoluto secreto. La madre de Charlotte y Alex Caniggia buscará lograr su internación por sus presuntas adicciones



La disputa entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis tuvo un giro inesperado en la noche del lunes, con el regreso a la Argentina del ex delantero de la Selección, en un misterioso operativo. Su entorno más cercano no había confirmado su vuelta, y la última información concreta decía que lo haría cuando la madre de sus tres hijos viajara a Marbella.



El periodista Norberto Dupesso confirmó la llegada de Caniggia al país a las 19:52, en el vuelo ET506 de Ethiopina Airlines proveniente de Addis Adba, Etiopía, pero hizo una escala en Guarulhos, San Pablo; allí subió el Pájaro. En el Aeropuerto de Ezeiza trató de pasar desapercibido. Según había adelantado su abogado, Fernando Burlando, iba a salir por pista para evitar el contacto con la prensa.



Ahora, Mariana Nannis y sus abogados pretenden endurecer su postura y llevar adelante la cautelar que la Justicia dispuso el viernes pasado, cuando intimó a Caniggia a someterse a un análisis ante el cuerpo médico forense para que determine su cuadro psiquiátrico. "Si Claudio Caniggia no se presenta en 24 horas en la Argentina a hacerse todos los estudios, lo van a buscar con la fuerza pública", había contado el viernes pasado Juan Manuel Dragani, abogado de Mariana.





En el caso que Caniggia resulte declarado insano, no podría consumarse el divorcio y Mariana quedaría a cargo de la administración de todos los bienes del matrimonio.



Se espera que en estas horas el ex jugador concurra a un hospital público -sería el Argerich-, y además de someterse a estudios físicos para comprobar su presunta adicción a la cocaína, que según su esposa lo afecta desde hace años, también será revisado por médicos forenses y psiquiatras que determinaran su estado de salud en general. Si es necesario, podría determinarse una internación compulsiva.



Caniggia se hospedó en su departamento del Faena, en Puerto Madero, y se reuniría con su abogado antes de emprender cualquier tipo de acción en contra de Nannis. Sofía Bonelli, la joven que lo acompañó durante su estadía en Brasil, no viajó con él.



Dragani le confirmó a Teleshow los pasos a seguir. "Si Caniggia inicia el trámite de divorcio nosotros vamos a declarar la incompetencia, ya que ese trámite, según lo establece el Código Civil de nuestro país, debe hacerse en el último domicilio del matrimonio, y eso es en Marbella. Tenemos hasta los comprobantes de los servicios de la casa a nombre de Caniggia. Eso nos permitirá ganar un poco de tiempo para poder rastrear el patrimonio oculto de Claudio. Yo estoy viajando a Miami y luego a Dubai, siguiendo la pista del dinero que falta. Sabemos que él lo tiene guardado a nombre de testaferros y por contratos en negro".





"Caniggia tiene una actitud muy mezquina con Mariana ya que no le da dinero para la vida diaria en el país y le está haciendo las cosas muy difíciles a la madre de sus hijos -sostuvo Dragani-. Con respecto a la cautelar, él cree que por estar desintoxicado por 72 horas no van a saltar en los análisis los años de consumo que tiene. Lo que viene son varias semanas de arduo trabajo. Por tal motivo Mariana no se va a ir del país hasta que compruebe que su marido está atendido medica y psicológicamente por profesionales".



Por su parte, Burlando también adelantó su estrategia. "Hoy vamos a presentar el divorcio express -confirmó, en diálogo con Teleshow-. Claudio no quiere saber nada más con Mariana, y me solicitó hacer este trámite lo más rápido posible. Anoche lo preparamos y este martes lo vamos a presentar".



Además del conflicto judicial, Nannis podría dar otra nota para ampliar las acusaciones públicas de violencia de género que realizó en el ciclo de Susana Giménez. Esta semana podría conceder una nueva entrevista en otro programa, a cambió de 10 mil dólares.