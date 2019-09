Los ganadores de los premios Martín Fierro de Cable

Martes, 10 de septiembre de 2019

La ceremonia de entrega de las estatuillas se realizó en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, con la conducción de Gabriela Sobrado y Horacio Cabak









La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) realizó la 25° entrega de los premios Martín Fierro de Cable. La ceremonia, que reconoce a las mejores producciones y figuras de la TV paga, se llevó a cabo en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, con la conducción de Gabriela Sobrado y Horacio Cabak.



A continuación, la lista de ganadores de los premios Martín Fierro de Cable 2019.



Periodístico

Detrás de lo que Vemos (Claudio Villarruel y Bernarda Llorente – Crónica HD) GANADOR

Luis Novaresio Entrevista (LNE) (Luis Novaresio – A24)

Minuto Uno (Gustavo Sylvestre – C5N)





Cultural Educativo

Cinetec (Alexis Puig – Ciudad Magazine) GANADOR

Alerta Verde (Luis Pavesio – C5N)

El Señalador (Irene Chikiar Bauer – Canal (A))





Vida Sana (Nuevo Rubro)

ESPN Yoga (ESPN) GANADOR

Actualidad y Psicoanálisis (Luisa Kremer – Metro)

Alimenta Tu Vida (Alicia Crocco – Metro)



Deportes Extremos

Winter News (Fox Sports) GANADOR

Aerial (Marcelo Severino – Quiero Música en mi Idioma)

TN Extremo (Juan Butvilofsky – TN)



Programa Rural

LN + Campo (Eleonora Cole – LN+) GANADOR

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

El País de las Estancias (Yuyú Guzmán – Canal Rural)



Musical (Tango / Folklore)

Clásicos de Tasso (Ligia Piro – Canal de la Ciudad) GANADOR

Folclorísimo (Carlos Giachetti – Canal 26)

Notas de Paso (Ernesto Snajer – Canal (A))



Noticiero Deportivo

Sportia (Alejandro Fabbri, Gastón Recondo y Equipo – TyC Sports) GANADOR

El Femenino (Crónica HD)

Sportcenter (Quique Wolff, Cecilia Bonelli y Equipo – ESPN)

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Nicolás Singer y Equipo – TN)



Magazine

Flor de Tarde (Florencia de la V – Ciudad Magazine) GANADOR

On Line (Sol Pérez y Luis Piñeyro – KZO)

Quedate con Georgina (Georgina Barbarossa – Crónica HD)



Temas Médicos

Intelexis Mujer (Guillermo Capuya y Silvia Fernández Barrio – Metro) GANADOR

A Ciencia Cierta (Daniel Stamboulián e Inés Morend – Metro)

Sin Dolor (Norberto Furman – A24)



Musical (Pop / Rock / Latino / Jazz)

Encuentro en la Cúpula II (Lalo Mir – Encuentro) GANADOR

Banda Soporte (Germán "El Tano" Nieto y Diego "Rulo" Gómez – Quiero Música en mi Idioma)

La Viola (Carlos "Bebe" Contepomi – TN)





Deportivo

#Bonadeo (Gonzalo Bonadeo y Guido Bercovich – TyC Sports) GANADOR

Domingol (Cristian Garófalo y Equipo – TyC Sports)

Juego Sagrado (Martín Liberman y Gustavo López – Fox Sports)



Infantil / Juvenil

Escondidos en el museo (Mariana Gak, Martín Miller y Manuel Pulpeiro – Paka Paka) GANADOR

Junior Express (Diego Topa – Disney Junior)

Kids Choice Awards (Verónica Lozano y Kevsho – Nickelodeon)



Culinario

Maestros del Asado Segunda Temporada (Christian y Roberto Petersen – El Gourmet) GANADOR

Pantagruélico Colectividades (Diego Pérez – Canal de la Ciudad)

Recetas de Familia Tercera Temporada (Marcela Lovegrove – El Gourmet)



De Servicios

Andino y el País (Guillermo Andino y Carolina Prat – A24) GANADOR

Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)

Mirta te Acompaña (Mirta Tundis – Metro)



Documental

Tocar Para Vivir, Los Sonidos del Éxito (Nelson Castro , Documentales TN – TN) GANADOR

History Fútbol (Gabriel Batistuta – History)

Semana Santa 1987, La democracia en vilo (Encuentro)





Económico

MMD Maxi Mediodía (Maximiliano Montenegro – A24) GANADOR

Comunidad de Negocios (José del Río – LN + )

El Inversor (Santiago Bulat y Claudio Zuchovicki – Metro)



Femenino / Moda

La Jaula de la Moda (Horacio Cabak – Ciudad Magazine) GANADOR

Donna Moda (Fabiana Araujo – Ciudad Magazine)

¡No te lo Pongas! Argentina (Santiago Artemis y Pía Slapka – Discovery Home & Health)



Labor Periodística Deportiva

Diego Latorre (Fox Sports Radio – Fox Sports) GANADOR

Daniel Arcucci (90 Minutos y La llave del gol – Fox Sports)

Gustavo Grabia (No Todo Pasa – TyC Sports)



Turismo y Tiempo Libre

Mundo Visual (Mirtha Gómez Villalba – A24) GANADOR

Expedición Merino (Wilmar Merino – Canal de la Ciudad)

Turismo Argentina (Diego D'Angelo – Metro)



Arte y Tendencia

TN Tecno (Federico "Dexter" Wiemeyer y Santiago Do Rego – TN) GANADOR

Julio Le Parc (Encuentro)

Marta Minujín (Marta Minujín – Encuentro)



Noticiero

Chiche 2018 (Samuel "Chiche" Gelblung – 1+1=3 – Crónica HD) GANADOR

El Diario (Guillermo Favale, Antonio Fernández Llorente, Iván Schargrodsky Luciana Rubisnka – C5N)

TN de 6 a 10 (Sergio Lapegüe y Roxana Vázquez – TN)



Labor Periodística Femenina

Dominique Metzger (TN) GANADOR

María Fernanda Heras (A24)

Luciana Geuna (TN)



Labor Humorística

Migue Granados (ESPN Redes – ESPN2) GANADOR

Ariel Tarico (Bella Tarde – TN)

Darío Barassi (Nunca es Tarde – Fox Sports)



Periodístico Deportivo

90 minutos (Sebastián "Pollo" Vignolo – Fox Sports) GANADOR

Estudio Fútbol (Gastón Recondo, Marcelo Palacios y Equipo)

Última Vuelta (Eduardo Ruíz, Juan Siciliano – Fox Sports)



Producción Integral

Un Gallo Para Esculapio Segunda Temporada (TNT) GANADOR

El Host (FOX)

TN (TN)





Labor Periodística Masculina

Alejandro Bercovich (Minuto Uno – C5N) GANADOR

Carlos Pagni (PM – LN+)

Joaquín Morales Solá (PM – LN+)



Interés General

Íntimo y Personal (Ricardo Guazzardi – Metro) GANADOR

En el Camino (Mario Markic – TN)

T.V.R. (Roberto Funes Ugarte, Mariela Fernández y Pablo Camaiti – C5N)



Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

El Host (Adrian Suar, Martín Bossi y Nicolás Vázquez – Fox) GANADOR

La culpa es de Colón Edición Mujeres (Comedy Central)

Tenemos Wifi (Nicolás Occhiato, Flor Vigna y Stefania Roitman – KZO)



Labor Conducción Femenina

Luciana Rubinska (El Diario – C5N) GANADORA

Florencia de la V (Flor de Tarde – Ciudad Magazine)

Georgina Barbarossa (Quedate con Georgina – Crónica HD)



Servicio Informativo

TN GANADOR

A24

C5N



Labor Conducción Masculina

Luis Novaresio (Luis Novaresio Entrevista – A24) GANADOR

Joaquín "Pollo" Álvarez (Con Amigos Así – KZO)

Sergio Lapegüe (TN de 6 a 10 – TN)



Martín Fierro de Oro:

EL HOST