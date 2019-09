Piden 11 años de cárcel a una funcionaria que estafó a futbolistas

Martes, 10 de septiembre de 2019

La mujer fue parte clave de un plan para quedarse con dinero que les correspondía por devolución de impuestos.







Un escándalo se desató en España por la estafa de una alta funcionaria de la Agencia Tributaria a decenas de jugadores del fútbol de la Liga y el basquetbol. Entre los afectados está Eduardo Salvio, ex jugador del Atlético de Madrid y que actualmente viste la camiseta de Boca.



Según publicaron diversos medios españoles, la agente de retención se apropió de las devoluciones que les correspondían del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se estima que la mujer se quedó con la suma de 6.281.078,86 euros.



La Fiscalía concluyó la investigación sobre el mayor robo que salpica a Hacienda en relación con el mundo del deporte durante los últimos años y solicita una pena de 11 años de prisión por estafa, falsedad y aprovechamiento y uso de información privilegiada contra la que fuera responsable de la Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios, Leonor Sánchez-Caballero.



Según consigna El Mundo, el Fisco presentó 38 ejemplos concretos y elevó a 102 el número de posibles deportistas afectados. Entre las víctimas se encuentran dos ex jugadores del Real Madrid, los turcos Nuri Sahin y Hamit Altintop, a los que la acusada supuestamente les sustrajo casi dos millones de euros que les correspondían y que solicitó en su nombre a Hacienda falsificando la documentación.



Esta funcionaria, que contó con la ayuda de su pareja y dos abogados para falsear las peticiones y articular el desvío del dinero, también se apropió, según concluye el Ministerio Público, de más de medio millón de los ex jugadores del Atlético de Madrid Salvio, Elías Mendes y Sinama Pongolle. En el caso del Aly Cissokho, ex Valencia, se desviaron 415.000 euros que le correspondían y llegó a falsificar documentos para robar unos 600.000 euros a jugadores del plantel del Real Madrid y del Barcelona de baloncesto.





El Ministerio Público acusa a Sánchez-Caballero y a dos letrados de formar una asociación ilícita para enriquecerse. Todos ellos se apropiaron en poco más de un año, entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, de más de seis millones de euros que Hacienda tenía que devolver a decenas de deportistas profesionales.



Hay casos llamativos como el de otro argentino: Javier Hernán Malagueño, un ex Racing que fichó por el Málaga y sólo jugó cinco partidos en dos años. No obstante, y a pesar de su fugaz paso por la Liga española, fue estafado en casi medio millón de euros.