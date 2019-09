Schumacher fue trasladado a París para realizar un “tratamiento secreto” Martes, 10 de septiembre de 2019 No hay información oficial desde su entorno y su estado, dentro de un marco de gran hermetismo, es una incógnita.



El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher fue internado este lunes en el Hospital Europeo Georges Pompidou de París para recibir un "tratamiento secreto", informó el periódico Le Parisien.



El medio galo comunicó que la internación se dio en la unidad de monitoreo continuo del Departamento de Cirugía Cardiovascular. Según las especulaciones, la razón principal sería para realizarle un tratamiento con células madres.





Según fuentes cercanas, Schumacher visitó en abril y mayo la capital francesa pero en aquellas oportunidades fue trasladado en helicóptero desde Suiza, país en el que reside desde el fatídico accidente que sufrió esquiando en 2013.



Corinna Betsch, esposa del germano, es quien toma gran parte de las decisiones en la vida de la familia Schumacher, con la particularidad de que Bunte (Revista alemana) la señaló como “la dueña del clan”.





Corinna también fue la responsable de seleccionar y acondicionar la casa ubicada en Gland (Suiza), que fue modificada con el equipamiento necesario para la dura situación que atraviesa la familia desde el fatídico acontecimiento en el centro de esquí de Meribel.



Tras su salida del coma inducido en 2014, pocas personalidades tuvieron la posibilidad de reencontrarse con el mítico corredor de Fórmula 1. Entre ellas se destaca Jean Todt, actual presidente de la FIA y ex director general de Ferrari.





A mediados de junio, el francés había deslizado que “Michael no se rinde y sigue luchando día a día”, aunque aclaró que la amistad que los une no es como en el pasado porque ya “no hay la misma comunicación”.



Hasta el momento, la familia no emitió ningún comunicado oficial sobre la situación del multicampeón de la máxima categoría.