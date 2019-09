El Gobernador inauguró un nuevo edificio universitario y sostuvo que “el conocimiento superior debe llegar a todos lados”

Martes, 10 de septiembre de 2019

Gustavo Valdés inauguró la sede del Centro Regional de Educación Superior Universitario de Monte Caseros y brindó todo su apoyo al intendente anfitrión para evitar el desarraigo de los más jóvenes a las grandes jurisdicciones. Luego, en el palacio municipal, presidió la entrega de bienes de capital en el marco del Programa Emprendedores Somos Todos.





El Mandatario, al arribar a la institución – ubicada en calle Eva Duarte de Perón, entre Córdoba y El Maestro- realizó el tradicional corte de cintas junto al jefe comunal, Miguel Olivieri, y dejó formalmente inaugurada la sede educativa. Consecutivamente, las autoridades se dirigieron al aula magna de la extensión universitaria de la UNNE para continuar con el acto programado.







En la ocasión, acompañaron a Valdés la ministra de Educación, Susana Benítez, y el titular de la Secretaria General de la Provincia, Juan Carlos Álvarez, entre otros funcionarios y legisladores provinciales.







Gustavo Valdés



En primer lugar el gobernador, Gustavo Valdés, resaltó que "no fue una tarea fácil generar el convenio para la creación de esta universidad", y a la vez recordó cuando la obra fue una visión del Intendente. "Yo te felicito Miguel, porque no bajaste los brazos y trabajaste por el sueño de tu ciudad”, le expresó al mismo, y extiendo el agradecimiento de todo el gobierno provincial a tu municipio por el esfuerzo realizado", añadió.







Tomando de ejemplo a la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), que nació en Sáenz Peña- Chaco, como una extensión de la Universidad Nacional del Nordeste, y luego se independizó, el Mandatario consideró que “la UNNE debe hacer una apuesta fuerte para el sur de Corrientes y las comunas de la Costa del Uruguay, porque el conocimiento superior debe llegar a todos lados”.







En este sentido, el Gobernador manifestó que “la ciencia y la tecnología deben estar presentes en un Estado para evolucionar, por ello, vamos a presentar un proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología”, y puso de relieve la necesidad de la innovación en este campo. “Debemos atender las necesidades de los intendentes que nos demandan conocimiento, sobre todo el técnico y el superior, para que se formen en sus municipios”, continuó.







Para finalizar Valdés, instó “a seguir apostando al desarrollo, conocimiento y progreso de todos los casereños”.







“Intendente, estaremos acompañando cada paso de Monte Caseros para tener una universidad y que estos chicos no tengan que migrar a una ciudad más grande como hicimos nosotros y en cambio estudien en sus casas rodeados de sus afectos”, le expresó el titular del Ejecutivo provincial al jefe comunal, entre sus consideraciones más importantes.







Miguel Olivari



Por su parte, el intendente de Monte Caseros al respecto, destacó que “las carreras que queremos brindar son para generar el desarrollo de la ciudad, hoy tenemos una localidad encaminada a la educación, y eso me hace feliz”.







“Ahora tenemos un lugar físico con administración, 7 aulas, una para personas con capacidades diferentes, y un ala este”, subrayó Olivieri y agregó que: “este edificio es para que sea aprovechado por una ciudad que quiera apostar a la educación, no vamos a parar, porque buscamos que Monte Caseros sea un polo de la educación”.







Por último, los presentes recorrieron las instalaciones del flamante centro universitario.











Entrega de materiales del Programa Emprendedores Somos Todos







Dentro de su visita a la ciudad de Monte Caseros, el gobernador, Gustavo Valdés, acompañado del intendente, Miguel Olivieri, entregó elementos de trabajo en el municipio local a beneficiarios del Programa de Promoción y Fortalecimiento Institucional de Emprendedores para el Desarrollo Económico y Social “Emprendedores Somos Todos”. Esta es una herramienta de promoción e inclusión, que contribuir a la formación del capital humano.



Dentro de los rubros de los diferentes emprendimientos, estaban presentes los de cocina, repostería, panificados, herrería, verdulería, restaurante, y zapatería. En este contexto, los elementos entregados fueron un frizzer, una cocina industrial, una sobadora industrial de mesa mecanizado, una soldadora monofásica láser, una heladera exhibidora, un horno de pizzas retractable, y una máquina de clavar tacos de zapato manual.



Durante la entrega de bienes capitales el gobernador, Gustavo Valdés, recordó que en la mañana inauguró la escuela Ernesto Sábato y la sede de la Universidad Nacional del Nordeste y manifestó que “con esto Monte Caseros está llegando muy lejos”, y añadió que “estas obras son fundamentales para apuntalar el conocimiento porque se emprende con una idea que nace en base a la educación”.







“No debemos olvidar nunca a los emprendedores que día a día ponen su sacrificio y empeño, por ellos debemos colaborar para que se sientan abrazados con este plan Emprendedores Somos Todos”, finalizó el mandatario Provincial.







Por otra parte, el jefe comunal, Miguel Olivari, destacó la relevante labor de los encargados del programa “Emprendedores Somos Todos”, y agradeció una vez más al gobernador “por el aporte que constantemente hace a los emprendedores”, y además brindó sus “felicitaciones a los emprendedores”.