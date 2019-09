Hoy se entregan los premios Martín Fierro de Cable 2019

Lunes, 09 de septiembre de 2019

La ceremonia comienza a las 21 en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, con la conducción de Gabriela Sobrado y Horacio Cabak







La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) realizará la 25° entrega de los premios Martín Fierro de Cable esta noche a las 21, en una ceremonia que contará con la conducción de Gabriela Sobrado y Horacio Cabak en el Hotel Panamericano de Buenos Aires.



El evento, que tendrá más de 400 invitados y será televisada por la señal Magazine, reconocerá a las mejores producciones y figuras de la televisión paga.



Previamente, desde las 20, las personalidades de la pantalla chica desfilarán por la alfombra roja, que tendrá a Tomás Dente como anfitrión.



A continuación, la lista de nominados de los premios Martín Fierro de Cable 2019.



Interés General

En el Camino (Mario Markic – TN)

Íntimo y Personal (Ricardo Guazzardi – Metro)

T.V.R. (Roberto Funes Ugarte, Mariela Fenández y Pablo Camaiti – C5N)



Magazine

Flor de Tarde (Florencia de la V – Ciudad Magazine)

On Line (Sol Pérez y Luis Piñeyro – KZO)

Quedate con Georgina (Georgina Barbarossa – Crónica HD)



Económico

Comunidad de Negocios (José del Río – LN + )

El Inversor (Santiago Bulat y Claudio Zuchovicki – Metro)

MMD Maxi Mediodía (Maximiliano Montenegro – A24)



Periodístico

Detrás de lo que Vemos (Claudio Villarruel y Bernarda Llorente – Crónica HD)

Luís Novaresio Entrevista (LNE) (Luis Novaresio – A24)

Minuto Uno (Gustavo Sylvestre – C5N)



Cultural Educativo

Alerta Verde (Luis Pavesio – C5N)

Cinetec (Alexis Puig – Ciudad Magazine)

El Señalador (Irene Chikiar Bauer – Canal (A))



Arte y Tendencia

Julio Le Parc (Encuentro)

Marta Minujín (Marta Minujín – Encuentro)

TN Tecno (Federico "Dexter" Wiemeyer y Santiago Do Rego – TN)



Noticiero

Chiche 2018 (Samuel "Chiche" Gelblung – 1+1=3 – Crónica HD )

El Diario (Guillermo Favale, Antonio Fernández Llorente, Iván Schargrodsky Luciana Rubisnka – C5N)

TN de 6 a 10 (Sergio Lapegüe y Roxana Vázquez – TN)



Noticiero Deportivo

El Femenino (Crónica HD)

Sportcenter (Quique Wolff, Cecilia Bonelli y Equipo – ESPN)

Sportia (Alejandro Fabbri, Gastón Recondo y Equipo – TyC Sports)

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Nicolás Singer y Equipo – TN)



Deportivo

#Bonadeo (Gonzalo Bonadeo y Guido Bercovich – TyC Sports)

Domingol (Cristian Garófalo y Equipo – TyC Sports)

Juego Sagrado (Martín Liberman y Gustavo López – Fox Sports)



Periodístico Deportivo

90 minutos (Sebastián "Pollo" Vignolo – Fox Sports)

Estudio Fútbol (Gastón Recondo, Marcelo Palacios y Equipo)

Última Vuelta (Eduardo Ruíz, Juan Siciliano – Fox Sports)



Deportes Extremos

Aerial (Marcelo Severino – Quiero Música en mi Idioma)

TN Extremo (Juan Butvilofsky – TN)

Winter News (Fox Sports)



Musical (Tango / Folklore)

Clásicos de Tasso (Ligia Piro – Canal de la Ciudad)

Folclorísimo (Carlos Giachetti – Canal 26)

Notas de Paso (Ernesto Snajer – Canal (A))



Musical (Pop / Rock / Latino / Jazz)

Banda Soporte (Germán "El Tano" Nieto y Diego "Rulo" Gómez – Quiero Música en mi Idioma)

Encuentro en la Cúpula II (Lalo Mir – Encuentro)

La Viola (Carlos "Bebe" Contepomi – TN)



Infantil / Juvenil

Escondidos en el museo (Mariana Gak, Martín Miller y Manuel Pulpeiro – Paka Paka)

Junior Express (Diego Topa – Disney Junior)

Kids Choice Awards (Verónica Lozano y Kevsho – Nickelodeon)



Servicio Informativo

A24

C5N

TN



Documental

History Fútbol (Gabriel Batistuta – History)

Semana Santa 1987, La democracia en vilo (Encuentro)

Tocar Para Vivir, Los Sonidos del Éxito (Nelson Castro , Documentales TN – TN)



Temas Médicos

A Ciencia Cierta (Daniel Stamboulián e Inés Morend – Metro)

Intelexis Mujer (Guillermo Capuya y Silvia Fernández Barrio – Metro)

Sin Dolor (Norberto Furman – A24)



Vida Sana (Nuevo Rubro)

Actualidad y Psicoanálisis (Luisa Kremer – Metro)

Alimenta Tu Vida (Alicia Crocco – Metro)

ESPN Yoga (ESPN)



Culinario

Pantagruélico Colectividades (Diego Pérez – Canal de la Ciudad)

Maestros del Asado Segunda Temporada (Christian y Roberto Petersen – El Gourmet)

Recetas de Familia Tercera Temporada (Marcela Lovegrove – El Gourmet)



Programa Rural

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

El País de las Estancias (Yuyú Guzmán – Canal Rural)

LN + Campo (Eleonora Cole – LN+)



Turismo y Tiempo Libre

Expedición Merino (Wilmar Merino – Canal de la Ciudad)

Mundo Visual (Mirtha Gómez Villalba – A24)

Turismo Argentina (Diego D'Angelo – Metro)



Femenino / Moda

Donna Moda (Fabiana Araujo – Ciudad Magazine)

La Jaula de la Moda (Horacio Cabak – Ciudad Magazine)

¡No te lo Pongas! Argentina (Santiago Artemis y Pía Slapka – Discovery Home & Health)



De Servicios

Andino y el País (Guillermo Andino y Carolina Prat – A24)

Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)

Mirta te Acompaña (Mirta Tundis – Metro)



Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

El Host (Adrían Suar, Martín Bossi y Nicolás Vázquez – Fox)

La culpa es de Colón Edición Mujeres (Comedy Central)

Tenemos Wifi (Nicolás Occhiato, Flor Vigna y Stefania Roitman – KZO)



Producción Integral

El Host (FOX)

TN (TN)

Un Gallo Para Esculapio Segunda Temporada (TNT)



Labor Humorística

Ariel Tarico (Bella Tarde – TN)

Darío Barassi (Nunca es Tarde – Fox Sports)

Migue Granados (ESPN Redes – ESPN2)



Labor Conducción Femenina

Florencia de la V (Flor de Tarde – Ciudad Magazine)

Georgina Barbarossa (Quedate con Georgina – Crónica HD)

Luciana Rubinska (El Diario – C5N)



Labor Conducción Masculina

Joaquín "Pollo" Álvarez (Con Amigos Así – KZO)

Luis Novaresio (Luis Novaresio Entrevista – A24)

Sergio Lapegüe (TN de 6 a 10 – TN)



Labor Periodística Deportiva

Daniel Arcucci (90 Minutos y La llave del gol – Fox Sports)

Diego Latorre (Fox Sports Radio – Fox Sports)

Gustavo Grabia (No Todo Pasa – TyC Sports)



Labor Periodística Femenina

Dominique Metzger (TN)

María Fernanda Heras (A24)

Luciana Geuna (TN)



Labor Periodística Masculina

Alejandro Bercovich (Minuto Uno – C5N)

Carlos Pagni (PM – LN+)

Joaquín Morales Solá (PM – LN+)