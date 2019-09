"Queremos que Macri termine el mandato como corresponde"

Lunes, 09 de septiembre de 2019

El secretario general del Sindicato de Camioneros afirmó que el próximo gobierno deberá "alentar los consumos masivos que realizan los trabajadores"





El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró este domingo que el movimiento obrero quiere que el presidente Mauricio Macri "termine el mandato, como corresponde, porque es lo que dice la democracia".



Entrevistado por Luis Novaresio en su programa Debo Decir, el sindicalista señaló que el líder de Cambiemos no tuvo la "capacidad para resolver los problemas" de la gente y para "entender cuál era la política para evitar que pase lo que está pasando".



Para el referente camionero, "si los salarios no alcanzan, pasa lo que está pasando hoy, la gente pasa necesidades extremas".



Y agregó: "En lo económico está muy complicada la cosa, pero en lo social es diferente y distinto de la crisis del 2001, recordemos que hubo muchas muertes en las movilizaciones en distintos lugares del país".





Desde el punto de vista político, Moyano consideró que la gente se alejó de Macri porque no cumplió todas sus promesas y "de hecho hizo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer".



También cuestionó la reforma del mercado de trabajo impulsada por el presidente y amplios sectores del empresariado: "Estamos convencidos que con una reforma laboral esto no se resuelve".





Por otro lado, Moyano evaluó que el camino que debe seguir el próximo gobierno es "alentar los consumos masivos que realizan los trabajadores alentados con mejores salarios". En ese sentido, el sindicalista consideró que Macri "hizo todo lo contrario, no solamente permitió que se perdiera el poder adquisitivo del salario, si no que quedó muchísima gente sin trabajo".



En otro pasaje del programa subrayó: "El futuro gobierno, que seguramente va a ser Alberto, va a tener que sentar a todos los sectores y actores sociales para poner las cartas sobre la mesa". "Todos tenemos que aportar algo si queremos sacar el país adelante", resumió.



Moyano quien en Debo Decir compartió el piso con Graciela Fernández Mejide, el economista Agustín D'Attellis, la joven cantante La Queen y los periodistas José del Río, Ignacio Fidanza y Tato Young, sostuvo que los sindicatos quieren que Macri "termine el mandato como corresponde"



¿Cómo se reconciliaron con CFK? El sindicalista sostuvo que fue por qué "lo que está pasando ahora es mucho más grave de lo que discutimos (con Cristina Kirchner) en su momento, antes era el mínimo no imponible, y hoy que no se sigan perdiendo fuentes de trabajo y que no siga cayendo valor adquisitivo el salario".



Respecto a las denuncias en su contra, afirmó que "los Servicios de Inteligencia apretaban a los mismos detenidos" y "los presionaban para que digan algo en su contra". Moyano insistió en que las causas no avanzan a pesar de que le hicieron "allanamientos, inspecciones, de todo". "No encontraron absolutamente nada, porque no hay nada", concluyó.