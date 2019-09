La oposición avanza con la emergencia alimentaria y busca aprobarla esta semana

Lunes, 09 de septiembre de 2019

Agustín Rossi confirmó que este lunes se presenta el proyecto y que lo aprobarían “entre miércoles y jueves”.





El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, confirmó que este lunes se presentará un proyecto de emergencia alimentaria y que buscan que se apruebe el miércoles o el jueves.



"Estuvimos trabajando durante todo el fin de semana, dialogando con todos los bloques opositores. Estaremos planteando la presentación del proyecto para hacer, entre miércoles y jueves, la sesión especial y que se sancione", explicó el también exministro de Defensa de Cristina Kirchner.



Además, confirmó que habrá un solo proyecto: "La oposición va a tener un proyecto único, y vamos a hacer una sesión especial con ese único objetivo: lo último que nos falta decidir es si va a ser miércoles o jueves", aclaró, en declaraciones a Futurock.



Rossi cargó contra el Gobierno, al responsabilizarlo por "no plantear la emergencia alimentaria". "Creemos que el Gobierno tenía por sí todas las herramientas para decretar la emergencia alimentaria y generar mejores condiciones para el conjunto de los sectores más necesitados. El Gobierno no lo hace, así que iremos a una sesión donde plantearemos esta idea", criticó.



"Si lo que tienen que hacer es reasignar partidas presupuestarias, aumentar el presupuesto en una situación de emergencia como tenemos ahora, el Gobierno lo puede hacer ahora per se, sin la necesidad de una ley, qué van a hacer los diputados en caso de que nosotros presentemos la ley", agregó.



El diputado especificó de qué se tratará la ley: "Lo que busca la ley es darle al ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete las herramientas administrativas para que la gestión, compra de alimentos que lleguen a los comedores, las intendencias y las provincias, sea lo más ágil posible, lo más potente y transparente posible".



La semana anterior estuvo signada por la protesta social. Diversos manifestantes, agrupaciones de izquierda y piqueteras coparon las calles y hasta hicieron un acampe en diversos reclamos, entre los cuales estaba la emergencia alimentaria.



"Me imagino que no habrá muchos diputados que quieran volver a sus provincias planteando que se negaron a tratar la emergencia alimentaria, que lo único que hace es darle al Gobierno las herramientas para que pueda gestionar con mayor libertad y posibilidades una cantidad de decisiones administrativas que a veces están un poco trabadas", agregó Rossi.



Del lado del oficialismo, se sabe que si la oposición logra que se sancione la emergencia alimentaria, el presidente, Mauricio Macri, no la vetará.