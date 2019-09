La Selección Sub 23 lo dio vuelta y le ganó con comodidad a Colombia Lunes, 09 de septiembre de 2019 Los dirigidos por Fernando Batista se impusieron por 3 a 1, con goles de Nicolás González, Martín Vargas (de penal) y de Julián Carranza.



De menor a mayor. Así fue la actuación de la Selección Sub 23, en La Paternal, en su segunda presentación amistosa, frente a Colombia. El equipo de Fernando Batista arrancó abajo en el marcador, pero reaccionó y terminó imponiéndose por 3 a 1.



La apertura del marcador llegó a los 22 minutos de la primera parte, tras un mal cálculo del arquero Joaquín Blázquez, quien salió a cortar un córner pero la pelota lo superó. El yerro fue capitalizado por Juan Camilo Mesa, que sólo tuvo que empujarla a la red.





El tanto en contra hizo despertar a los conducidos por Batista que pudo dar vuelta el marcador con una ráfaga de buen fútbol. Nicolás González, de cabeza, a los 33 minutos, tras un exquisito centro de Lucas Robertone, puso el 1 a 1.





Dos minutos más tarde, un tiro de Martín Vargas, dio en la mano de Andrés Felipe Reyes dentro del área. Fue penal para Argentina y la expulsión del defensor colombiano (por doble amarilla) que el propio Monito cambió por gol con un remate al palo izquierdo.





En el complemento, Argentina con un hombre más, tuvo más espacios y liquidó el pleito a falta de ocho minutos con un remate seco y cruzado de Julián Carranza. El juvenil de Banfield aprovechó una gran asistencia Colombatto para poner cifras definitivas.





"Estos partidos son importantes jugarlos porque estamos probando jugadores, y en este caso pudimos desarrollar la idea que tenemos, con mayor tenencia de la pelota y la búsqueda de distintas variantes de ataque", explico el "Bocha" Batista al finalizar el partido.



La victoria preparatoria del Sub 23 que tiene al Preolímpico en la mira, se suma a la del pasado miércoles cuando en cancha de Banfield, este mismo equipo goleó a Bolivia por 5 a 0.