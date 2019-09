Se esperan subas de hasta 10% en los productos Lunes, 09 de septiembre de 2019 En los próximos días, la Nación llegaría a un nuevo acuerdo con los proveedores para dar continuidad al programa que venció este sábado. No obstante, Precios Esenciales continúa hasta fin de año.



El pasado sábado venció la vigencia del programa nacional Precios Cuidados, que contemplaba un paquete de 550 productos a valores accesibles. En septiembre pasado fue relanzada la propuesta que se mantuvo sin cambios hasta enero de este año y que luego se postergó hasta días atrás. Por estas horas, la Nación y los proveedores mantienen negociaciones para dar continuidad al programa y desde Corrientes, las autoridades esperan novedades.



“Hay que ver cómo queda el tema de Precios Cuidados, ya que el Gobierno y los proveedores estaban viendo un cierto porcentaje de aumentos de los productos de entre 5 y 10 por ciento”, dijo el subsecretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar.



“Nos tiene que informar desde la Nación si es que deciden continuar con el programa, pero entiendo que sí, ya que estaban en plena negociación”, agregó.



No obstante, Ahmar aclaró que la otra propuesta, llamada Precios Esenciales, que incluye 62 productos de la canasta básica, continúa hasta fin de año en las góndolas correntinas.



En Corrientes, Precios Esenciales se implementa en las sucursales de Carrefour, Walmart, Chango Más y Día.



La renovación de Precios Cuidados sería hasta diciembre, en principio. En el último acuerdo alcanzado, en septiembre de 2018, la cartera de Producción detalló que el plan se renovó con un poco más de 550 productos (frente a los 527 anteriores) y un aumento de 3,1% promedio.



Pero aclaró que en esa oportunidad se incorporaron 127 alimentos y bebidas de la canasta básica. En ese acuerdo, se incorporaron más opciones de arroz, fideos, galletitas, panificados, aceite, conservas, leche en polvo, té, café, salchichas, carnes congeladas, embutidos, bebidas, jabón líquido y lámparas led.



Se sumaron presentaciones de harina, alimentos para bebés (Vitina y Nestum), productos de pollo y derivados, cacao en polvo y jamón, entre otros. Además, las cadenas de supermercados agregarán productos de sus marcas propias.



La mercadería acordada estuvo disponible en los supermercados de todo el país agrupados en la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios.



Ahora las negociaciones entre la Nación y los proveedores se producen contrarreloj. Las firmas pujan por subas del 10 por ciento y el Estado por su parte, busca que solo las actualizaciones lleguen al 5 por ciento. El objetivo de la administración nacional es que se produzca el menor impacto posible en las góndolas para no afectar al consumo.