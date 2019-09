Rafa Nadal gana el US Open tras un partido épico Lunes, 09 de septiembre de 2019 El tenista español suma su 19º grande tras derrotar al ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4.



Rafa Nadal ya es historia del deporte. Pero el tenista español sigue empeñado en seguir haciendo historia, y esta noche ha ganado el 19º grande de su carrera tras imponerse en la final del US Open al ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4.



Y, tratándose de Nadal, la final tuvo que ser épica. 4 horas y 51 minutos agónicos, donde Nadal lo tuvo ganado, Medvedev se repuso para poner al español contra las cuerdas, y al final sumar otra victoria en un Grand Slam para ponerse a uno del récord absoluto de Roger Federer.



2019 será un año involvidable para el manacorí, ya que consiguió la victoria en Roland Garros, consiguió ser finalista en el Abierto de Australia, y semifinalista en Wimbledon.



Al final del partido, Nadal no podía ocultar su felicidad... y su cansancio:



"Ha sido un final agónico. Tenía el partido más o menos controlado, dentro de lo que puedes controlar en una final de Grand Slam, contra un gran jugador como Medvedev. Se me ha complicado el partido y él ha acabado muy bien el tercer set. Ya en el cuarto se veía que los dos íbamos al límite y en el quinto podría haber pasado cualquier cosa con tantos puntos de break. He estado muy nervioso viendo cómo había evolucionado el partido y he tenido algunos errores. Prefiero no acordarme de algunas sensaciones que he tenido en los momentos finales. Por suerte ha salido todo bien", dijo en declaraciones a Eurosport.



Tras un partido tan emocionante y duro también quiso agradecer el apoyo de los presentes en Flushing Meadows:





"Ha sido una final impresionante. Primero que nada felicitar a Daniil por el verano y la final que ha hecho. Todo el mundo ha visto por qué es el nº4 del mundo y quiero felicitarle personalmente. Ha jugado un partido extraordinario y también quiero felicitar a todo su equipo. Es una noche especial en mi carrera y más después de ver ese video recopilatorio de los 19 Grand Slam. Quiero agradecer el apoyo de todo el público en la grada y por supuesto de todo el mundo. Es un honor llegar a tener cuatro US Open e igualar a grandes leyendas de este deporte y por supuesto agradecer todo el apoyo de mi equipo que sin ellos nada de esto podría ser posible. Es una de las noches más emocionantes en mi carrera deportiva. Muchas gracias a todos en este estadio por una increíble energía. Es un honor jugar frente a todos vosotros, es uno de los estadios con más energía del mundo".



Mencion aparte merece el discurso final de Medvedev, que con gran sentido del humor alabó a Nadal y habló de su tremendo partido ante el mejor deportista español de todos los tiempos:



De esta manera, Nadal suma el cuarto US Open de su carrera, que suma a sus 12 Roland Garros, sus dos victorias en Wimbledon, y su título en el Abierto de Australia de 2009.