Horóscopo para hoy 9 de septiembre del 2019 Lunes, 09 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Mucho cuidado al manejarte durante la jornada de hoy. Estarás expuesto a ciertos inconvenientes hogareños.



Amor: Los recientes éxitos en materia de conquista han aumentado tu confianza, haciéndote aun más interesante. Aprovéchalo.



Riqueza: Deberás comenzar a definir ciertas prioridades si pretendes mejorar tu situación profesional con el pasar del tiempo.



Bienestar: No importa cuan difícil sea, debes defender tus ideales morales sin importar el costo. No dejes que las circunstancias de la vida te cambien.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Período para el aprendizaje, el cambio de hábito y buscar nuevas oportunidades. Agenda tus citas de trabajo, evita contratiempos.



Amor: Oportunidades amorosas en grupos de amigos. Dispuesto a la conquista, disfrutarás a pleno de la intimidad.



Riqueza: Cuida las finanzas. Comienza por reducir tus gastos y evita endeudarte ya sea por préstamos o por créditos solicitados.



Bienestar: En una relación personal verás que no hay problema demasiado dificultoso para resolver estando en pareja. Dos ojos ven más que uno.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Día de alegrías en lo laboral. Vivirás momentos de intensa satisfacción durante la jornada de hoy. Disfrútalos al máximo.



Amor: Encontrarás casi sin buscar aquella persona que te alegrará el resto de tu vida. Dale la bienvenida al amor a tu vida.



Riqueza: Busca mantenerte siempre en franco ascenso en el desempeño de tus actividades. El éxito se construye día a día.



Bienestar: No cejes en tu ritmo de trabajo alcanzado. Recuerda que vencer la inercia de la inactividad es más difícil que continuar el movimiento ya iniciado.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Te sentirás cansado y agobiado, la realización de un viaje corto te devolverá el optimismo y las ganas de vivir nuevamente.



Amor: No te dejes llevar por pensamientos complicados o retorcidos respecto al sexo opuesto. Nada es tan dramático como piensas.



Riqueza: Tu perseverancia y determinación te permitirán lograr el éxito en proyectos a gran escala y en planes a largo plazo.



Bienestar: En asuntos del amor a veces no es bueno pensar con la cabeza. Déjate llevar por los sentimientos y el corazón y no seas tan racional.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Oportunidad para cicatrizar de forma consciente heridas del pasado. Alrededor de la familia se creará tu seguridad emocional.



Amor: Buena jornada para demostrarle a tu pareja y a los tuyos cuánto los quieres. Una agradable cena es una buena opción.



Riqueza: Atención a la forma en que te comunicas con tus superiores, te sientes sensible y esto te puede llevar a cometer errores.



Bienestar: Uno de los atributos más preciados que posees y que te ayudará, es el don de la palabra. Anímate a expresar todo lo que sientes sin temores.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Buen momento para conocer gente nueva que te haga olvidar las penas. Te sorprenderá ver a cuántos amigos hace tiempo que no ves.



Amor: El amor y la sexualidad marchan en la misma dirección. Continúa construyendo tu pareja sobre esa base.



Riqueza: Pequeños detalles pondrán a prueba tu paciencia. Buen momento para todo aquello que esté relacionado con las ventas.



Bienestar: Tu salud es buena y no hay ningún síntoma alarmante a la vista. Practica algún deporte o ejercicio físico para sentirte completamente en forma.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Deberás entender que la vida esta dividida en etapas, y que es imperativo abandonar una antes de pasar a la siguiente.



Amor: La interacción con tu pareja se verá afectada por los últimos contratiempos económicos. Paciencia, vendrán tiempos mejores.



Riqueza: No lograrás llegar a un acuerdo con tus superiores en las discusiones que te tocará experimentar en el día de hoy. Cuidado.



Bienestar: Es importante que entiendas que las soluciones a los inconvenientes, rara vez caen del cielo. Es necesario trabajo y esfuerzo para alcanzarlas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Contarás con un magnetismo que te permitirá atraer personas y circunstancias que te harán sentir muy feliz. Habrá cambios positivos.



Amor: Estás entregándote por entero a la relación y nadie duda de tu compromiso. No te excedas porque terminarás sin energía.



Riqueza: Momento versátil para tus finanzas, podrás aplicar tu sentido práctico y tu interés para sobreponerte a las dificultades.



Bienestar: Antes de asociarte para poder llevar a cabo tu tan ansiado proyecto, piensa si estás dispuesto a compartir el mando.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: En tu familia encontrarás el alimento afectivo y la ayuda que buscas y necesitas, concentra tus energías en la vida de hogar.



Amor: Disfruta al compartir momentos felices, tranquilos y en intimidad con tu pareja. Aumento considerable de tu autoestima.



Riqueza: Deseas poner más atención a tus finanzas porque de repente estás en un problema. No te dejes abatir por la mala suerte.



Bienestar: Expresa tus emociones creativamente. Da a conocer tus sentimientos, escribe una carta o llama a alguien para decirle cuánto te importa.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tendrás problemas para aceptar lo que te sucederá el día de hoy. Busca dentro tuyo la aceptación de lo inevitable.



Amor: Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una formula mágica para poder superarlos, solo la paciencia.



Riqueza: Necesitarás de un tiempo para considerar ofertas que has recibido de cambio de trabajo. Determina cual te será de mayor gusto.



Bienestar: No te dejes cegar por juegos de seducción. Mantén la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones o podrías poner en peligro lo que tienes.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo.



Amor: Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena.



Riqueza: Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá mas.



Bienestar: Dedícate tiempo para viajar durante los fines de semana con tus mejores amigos. Presta atención al empleo saludable de tu tiempo libre.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Te sentirás más seguro que en el pasado, no te dejarás influenciar por familiares invasores ni por chismes casuales.



Amor: En la vida amorosa, las relaciones serán algo complicadas y las cuestiones económicas afectarán a la pareja.



Riqueza: El día de hoy, el éxito y la buena suerte parecen estar de tu lado. Cualquiera que sea tu logro, será suficiente para sentirte satisfecho.



Bienestar: Revisa las decisiones que vas a tomar respecto a lo laboral, económico y a la salud, de esta situación dependerá tu futuro a nivel personal.