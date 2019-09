Valdés recorre el interior con el anuncio de obras y buscando respaldo para Macri

Lunes, 09 de septiembre de 2019

En Carolina y Paso de los Libres, el gobernador dio inicio a las actividades proselitistas del oficialismo con el objetivo de cambiar los números conseguidos en las PASO. Anunció inversiones en viviendas y seguridad.





El gobernador Gustavo Valdés presidió ayer el acto por el Día del Agricultor en Carolina, ubicada en el departamento de Goya, y comprometió recursos provinciales para que el joven municipio cuente con más infraestructura para ofrecerle a sus pobladores mejor calidad de vida. Teniendo en cuenta que el sábado comenzó formalmente la campaña de las elecciones del 27 de octubre, el mandatario intensificará su recorrida por el interior para sumar adhesiones para la reelección del presidente Mauricio Macri.



En el marco de los festejos en Carolina, el gobernador sostuvo que desde la Provincia “seguiremos prolongando la avenida San Antonio para que tengan un acceso aún más hermoso que el actual”.



Manifestó la importancia de tener conectadas las zonas rurales, por eso se comprometió a enripiar “los caminos que sean necesarios”. Sobre esto adelantó que “algunos se iniciarán antes de fin de año y otros a lo largo de 2020 para que Carolina esté mejor conectada”.



La demanda de mayor seguridad es uno de los temas que más remarcan los vecinos de toda la provincia y atendiendo esa situación el gobernador informó a los pobladores de Carolina que el Gobierno provincial ya adquirió un predio para la construcción de una comisaría que servirá para “mejorar el servicio policial”.



Por otro lado, el mandatario afirmó que se destinarán recursos provinciales para seguir garantizando mejores condiciones de vida a los carolinenses. “Ya inauguramos 10 viviendas aquí, vamos a hacer otras 10 y agregaremos un plan de 20 más, sumando en total 30 nuevas viviendas a la localidad para una mejor infraestructura”, dijo.



Valdés, al final de su discurso, se refirió a la importancia de la educación pública y declaró: “En cada rincón de Carolina donde haya un trabajador rural debe estar siempre presente para aumentar la fuerza productiva, pero además para que nuestros jóvenes agudicen sus sentidos y puedan construir un futuro en su tierra”, argumentó.



“No bajen los brazos, porque esteremos al lado de ustedes”, afirmó dirigiéndose a los agricultores en su día.



La campaña al hombro

Si bien semanas atrás el gobernador declaró “ya estamos en campaña”, el sábado se formalizó el inicio de la misma, tal como lo fija el cronograma de la Junta Electoral Nacional. Por dicho motivo, hasta el 25 de octubre toda la dirigencia de ECO + Juntos por el Cambio desplegará su poderío proselitista para lograr la hazaña de revertir los resultados negativos de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) del 11 de agosto.



Por eso ayer Valdés no descansó y estuvo en Carolina y Paso de los Libres. Sabe que no es menor la tarea que tiene por delante como principal figura política de la provincia y en la continuidad de su agenda de campaña hoy estará en Monte Caseros, donde no dejará pasar la ocasión para llamar a consolidar el camino del cambio que Macri inició en 2015.



Con aumentos salariales formalizados y autocríticas de errores de gestión, los representantes provinciales de la alianza que postula a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto apelan al diálogo con los votantes para que entiendan que el 27 de octubre se pone en juego un modelo de país sin corrupción.



Otra de las estrategias de comunicación del oficialismo tiene que ver con remarcar cómo trató a Corrientes el kirchnerismo cuando estuvo en la presidencia y las inversiones en obra pública que conseguidos desde el 10 de diciembre de 2015 cuando la provincia consiguió alinearse con la Nación. La comparación del pasado y el presente va a estar en la boca de los militantes y dirigentes de la veintena de partidos que integran la alianza ECO + Juntos por el Cambio.



El dirigente radical y senador provincial Sergio Flinta dijo sobre la campaña: “Nosotros estamos trabajando fuertemente para ver si podemos elevar un poquito la performance con vistas al 27 de octubre”. Agregó que “nos hemos organizado, cada dirigente redobló su trabajo en su zona” y que “el gobernador recorre incesantemente la provincia porque creemos que estamos en condición de hacer un aporte importante para poder revertir los números”.