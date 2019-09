Falcioni puso en marcha su cuarto ciclo como DT de Banfield

Sábado, 07 de septiembre de 2019

Llega para reemplazar a Crespo y tras recuperarse de un cáncer de laringe. El equipo está al borde de los puestos de descenso. Los dirigentes lo querían como manager pero el Emperador ganó la pulseada.





El cuarto ciclo de Julio César Falcioni como director técnico de Banfield se puso en marcha. La historia de amor entre el Emperador y el Taladro suma un nuevo capítulo.



Lo que hasta hace muy poco parecía imposible se fue tornando probable con el correr de los malos resultados del ciclo de Hernán Crespo. El ex delantero de la Selección fue de mayor a menor en Banfield y dejó al equipo al borde los puestos de descenso. Si bien pretendía continuar y manifestaba su convicción de poder revertir este flojo arranque (1 triunfo en 5 partidos), los dirigentes lo despidieron después del empate del último viernes en Florencio Varela 0-0 ante Defensa y Justicia.



Entonces, el candidato a ocupar el banco verde y blanco se cayó de maduro. Falcioni, recuperado de un cáncer de laringe que lo mantuvo fuera de la actividad en el último año, expresó públicamente su deseo de volver al ruedo.





A pesar de ese deseo, los dirigentes de Banfield, con el ex presidente Eduardo Spinosa a la cabeza, pretendían que Falcioni llegara pero como manager deportivo. Nada de eso. JCF se puso firme y ganó la pulseada: volvió como entrenador.



Llega con su cuerpo técnico habitual: Omar Piccoli y Adrián González de ayudantes, los preparadores físicos Gustavo Otero y Walter Occhiato y el entrenador de arqueros será Bernardo Leyenda. Además, se suma para esta experiencia Javier Sanguinetti, emblema del Taladro como futbolista y ayudante de Falcioni cuando el Taladro ganó el Apertura 2009. Luego, el Archu había decidido independizarse y tuvo experiencias como entrenador en el exterior. Ahora el camino vuelve a juntarlos.





Los capítulos del Emperador en Banfield

El 2 de agosto de 2003 fue el primer día de Falcioni en Banfield. Su historia con el club nació como entrenador ya que nunca había atajado en Peña y Arenales. El primer ciclo fue un éxito.



De la mano del Emperador, el Taladro logró clasificarse por primera vez en su historia a una Copa Libertadores, la de 2005, con un equipo en el que brillaba Rodrigo Palacio, el Flaco Bilos, entre otros. En el torneo continental quedó eliminado en cuartos de final en una serie infartante frente a River. La buena performance en Banfield le abrió las puertas de Independiente al DT.



En marzo de 2009 volvió al predio de Luis Guillón. Y la segunda parte fue mejor que la primera. El 13 de diciembre de ese año Banfield gritó campeón del Torneo Apertura en la Bombonera. Walter Erviti, James Rodríguez, Santiago Silva, son algunas de las figuras que lograron hacer historia junto al Emperador, que un año más tarde saltaría a Boca.



En 2016/2018 vivió su tercer ciclo en Banfield. Llegó con el equipo penando en los promedios, volvió a instalarlo en los primeros puestos y lo clasificó a la Copa Libertadores. En diciembre de 2017 le diagnosticaron cáncer de laringe y sus últimos seis meses de contrato en el club sufrieron una lógica alteración de la rutina debido al tratamiento que debía realizar, con sesiones de quimioterapia y rayos.





"Los médicos querían que no fuera al club (a Banfield) pero yo iba. Me veían por la tele y decían “este está loco, ¿cómo hace?”. Hasta hice algunos viajes con el equipo. Fui a Uruguay. Ese día fui a la sesión de rayos por la mañana, de ahí fui para Aeroparque y viajé a Montevideo donde ya estaba el plantel. A la noche jugamos (Banfield perdió 1-0 ante Nacional por el repechaje de la Libertadores), volvimos a la mañana siguiente y fui directo al hospital a hacer rayos otra vez. Estaba hecho mierda pero quería estar ahí parado, delante de mis jugadores y delante de mi cuerpo técnico", confesó Falcioni en una entrevista reciente con Clarín.



Antes no lo querían, ahora lo fueron a buscar

Cuando Falcioni finalizó su contrato a mediados de 2018 los dirigentes de Banfield le ofrecieron continuar en el club como mánager. Así lo anunció la presidenta, Lucía Barbuto, cuando presentó a Hernán Crespo como nuevo director técnico.



Por ese entonces, la idea de la cúpula dirigencial del Taladro pretendía cambiar de rumbo e imagen. Querían que el proyecto a largo plazo, con la mira puesta en potenciar juveniles, fuera llevado a cabo por Crespo, una figura convocante al marketing y la prensa por su historia como jugador y su impronta europea.



Pero los resultados no fueron los que pretendían. Y el castillo de naipes se derrumbo más temprano que tarde. La cosecha así lo quiso: cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas en 17 partidos disputados entre Superliga, Copa de la Superliga y Copa Argentina.



De pensar en copas internacional Banfield pasó a quedar a sólo un punto de Rosario Central, el último equipo de los 3 que estarían descendiendo.



Y los que hasta hace muy poquito miraban de reojo a Julio César fueron a buscarlo.



Así el DT inicia su cuarto ciclo. Con el apoyo de los hinchas, firmó contrato por un año y buscará revertir este mal presente del Taladro