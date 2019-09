El abogado de Ponzio: “Leo no recibió sobornos” Sábado, 07 de septiembre de 2019 Juan de Dios Crespo aseguró que el futbolista “está fuerte y seguro de sí mismo”. El letrado explicó por qué se perdería el primer Superclásico. Detalles.



El emblema de River Leonardo Ponzio “está obligado” a presenciar en España el juicio por el supuesto arreglo del partido entre Zaragoza y Levante en 2011 el día que se conozca el fallo, por lo cual podría perderse el primer partido ante Boca por la Copa Libertadores.



Según indicó Juan de Dios Crespo, abogado del futbolista: “Ponzio no debe volver a España hasta el fallo final, pero está obligado a estar en España el día del fallo que sería el 30 de septiembre aunque podría modificarse”.





Además manifestó que el jugador de River “pudo declarar lo antes posible y ya está de vuelta en Argentina” mientras que remarcó: “Ponzio está fuerte y seguro de sí mismo“.



El jugador declaró como imputado en el mencionado juicio que se está llevando a cabo en España por supuestos sobornos en un partido entre Levante y Zaragoza (equipo en el que jugaba) de 2001 y, en caso de tener que el fallo se de a conocer el 30 de septiembre, podría no estar en el primer Superclásico.





Ese partido ante Boca se disputará el 1º de octubre por la semifinal de la Copa Libertadores y Ponzio no estaría ya que el juez obligó a todos los implicados a estar presente el día de la lectura del veredicto.



El futbolista regresó esta madrugada de España y se sumó a los entrenamientos de River en el predio de Ezeiza donde llevó a cabo tareas regenerativas y livianas mientras que será evaluado por el cuerpo médico para ver si le dan el alta médica por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho que arrastra desde hace un mes.



Ponzio sólo disputó dos partidos en lo que va del semestre luego de lesionarse frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por Copa Argentina y resentirse frente al Cruzeiro en la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores.