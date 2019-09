Nannis hizo una denuncia para que declaren insano a Caniggia Viernes, 06 de septiembre de 2019 La mujer pidió que la nombren administradora de todos los bienes y solicitó que le hagan estudios toxicológicos al ex futbolsita para demostrar que no está en su sano juicio.

El fuerte relato que realizó Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez, en el que habló de prostitución, drogas y violencia, finalmente dejó de ser una denuncia mediática y pasó a ser parte de una presentación judicial en la que solicita que declaren la insanía de Claudio Caniggia.





En Pamela a la Tarde, Carlos Monti adelantó los detalles de la denuncia que Nannis hizo en el Juzgado número 10. "En esta presentación está pidiendo que lo declaren insano a Caniggia y que ella sea la administradora de todos los bienes", anticipó el periodista, mostrándo la carátula de la causa.





En ese sentido, se pide que sometan a Claudio Paul a diversos estudios toxicológicos para demostrar que no está en su sano juicio. Vale recordar que, en el programa de Susana, Mariana mostró que tiene un documento certificado que demostraría que el ex delantero de la Selección Argentina estuvo internado en una clínica de rehabilitación.





"El Sr. Claudio Caniggia tiene un problema de adicción grave a sustancias psico activas, predominando el consumo de cocaína", dice una parte de la presentación que leyó Monti en el programa de América. Allí se pide que "se restrinja su capacidad de administración en forma total y se designe como curador a Mariana Nannis".



Vale recordar que la madre de Charlotte y Alex Caniggia reveló que tuvo que someterse una interrupción del embarazo luego de que su marido la haya empujado contra un auto y le provocara una hemorragia cuando estaba embarazada de dos meses y medio.





“Llegó drogado y le impedí la entrada a la casa, le dije que si quería drogarse tenía que ir a un puticlub. Le pregunté si tenía cosas en los bolsillos, para ver si podía entrar o no, y cuando lo estaba revisando me empujó contra los autos”, indicó Mariana.



“Yo ahora tendría un hijo de doce años, y él obviamente sabía que estaba embarazada. Me empujó y se fue de la casa. Yo me metí y al otro día con la masajista sentí todas las pienas como un río caliente: estaba llena de sangre”, continuó Nannis.