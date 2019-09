Horóscopo para hoy 6 de septiembre del 2019 Viernes, 06 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tu salud puede darte alguna preocupación por los excesos pasados. Cuídala porque eso te puede cambiar la vida.



Amor: Tal vez descubras que sientes algo más por un colega de tu trabajo. Para tu sorpresa, te ayudarán algunos íntimos a acercarte.



Riqueza: Estás listo para hacer un alto e intentar una nueva profesión. No tengas miedo, eres capaz y tienes futuro en ese nuevo campo.



Bienestar: Has una pausa de tu rutina habitual, olvida tus preocupaciones y disfruta de algún momento agradable en tu hogar. No hay ni una nube en el horizonte.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tendrás la posibilidad de disfrutar de esta noche y relajarte junto a queridas amistades. Actuarás con lealtad y te lo agradecerán.



Amor: La atracción física reina en tus relaciones amorosas. Sentimental, prioriza las emociones, el deseo te une ahora a tu pareja.



Riqueza: Está contraindicado dar tus primeros pasos en la independencia laboral. Espera un poco y harás un buen papel como líder.



Bienestar: Cuidado con el abuso de medicamentos y la imprudencia que hace temer malos augurios. Deberás estar atento ya que estás propenso a sufrir accidentes.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No te compliques hoy, no te comprometas con nada ni con nadie, trata de pasar un día tranquilo. No seas tan confiado.



Amor: Después de noches de soledad y angustia, llegan días alegres y cargados de emoción junto a alguien muy especial.



Riqueza: Algunos socios o inversores reconocen tus mejores dotes y cualidades, y esto te trae aparejado ganancias inesperadas.



Bienestar: Expresa lo que sientes, no te reprimas, di lo que te molesta a quien te molesta, di lo qué te gusta a quien te gusta, y verás qué bien te sentirás.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Alguien que te quiere mucho te dará una sorpresa. Tendrás la oportunidad de reír y divertirte junto con tus amigos.



Amor: Con paciencia y constancia conquistarás la confianza y el corazón de esa persona tan especial para ti. No te desanimes.



Riqueza: Te resultará difícil trabajar en equipo, pero una vez que decidas aunar fuerzas, sentirás que la experiencia será beneficiosa.



Bienestar: Libérate de esas depresiones que estás sintiendo, ya que no tienen razón de ser. Lo que no hagas ahora por ti, no lo harás después.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estarás demasiado introvertido en estos días, lleno de pensamientos e ideas del pasado que te rondan en la cabeza.



Amor: Te propondrán una relación sin imposiciones ni reglamentos, un amor en armonía que valore el sexo y las necesidades físicas.



Riqueza: El dinero cobrará protagonismo y te gustará gastarlo en viajes o en un curso que te interese. Si te hace feliz, es bien gastado.



Bienestar: Suma a las actividades cotidianas una visita al gimnasio y una buena caminata. Será muy saludable y a la vez te conectarás con gente nueva.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: El punto es insistir pero no desagradar con la insistencia. Mantén tu buena conducta y verás los frutos de tu esfuerzo.



Amor: Si aprovechas la oportunidad, vendrán tiempo de compensaciones en el amor. Puede que lleguen buenos momentos y dulces compañías.



Riqueza: Los intereses económicos se afianzarán de la mano de algún negocio interesante. Puede que este venga junto a algún amigo lejano.



Bienestar: Sentirás nostalgia por el pasado y eso te pondrá inquieto y vacilante. Esas experiencias tómalas como algo que deben servir y que no debes olvidar.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Hay grandes cambios a la vista en todos los aspectos. Sabes que tienes que tomarlos con calma para prepararte para más adelante.



Amor: Sorprenderás a tu pareja o cónyuge por el grado de apasionamiento que pondrás en la intimidad. Buen momento.



Riqueza: Pon las cartas en la mesa a esa persona que no se decide y causa inseguridad. No te guíes por las emociones confusas del otro.



Bienestar: Te vendría muy bien un viaje para recargar tus energías y renovarte. Si no te desconectas un poco del trabajo y las presiones acabarás enfermándote.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Con serenidad irás sorteando los escollos de a uno. En lo amoroso no esperes un milagro, sólo reencuentros a la vuelta de la esquina.



Amor: Hoy estarás abierto a cualquier proposición que te hagan e incluso puede que tengas el día muy activo. Pueden surgir celos.



Riqueza: Transitarás nuevos caminos que te ayudarán a aumentar tus ingresos monetarios para poder desarrollarte en el ámbito laboral.



Bienestar: Evita caer en superficiales dudas generadas por comentarios triviales de terceras personas. Si la intención es molestarte, no les des el gusto.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tendrás la mente completamente en otro lado en el día de hoy. Estarás disperso gran parte de la jornada. Precaución.



Amor: Recientes inconvenientes en la pareja han deteriorado los vínculos amorosos, no permitas que esto pase a mayores.



Riqueza: Vivirás ciertas tensiones a nivel laboral en la jornada de hoy, pero que se resolverán durante el día. No te preocupes.



Bienestar: La confianza que poseas en tus propias habilidades es vista de manera positiva, generando una buena primera impresión a posibles empleadores.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Se promueven tu popularidad y tu afecto, beneficiándote de esta manera en el contacto con la gente, en especial por vías de distracción.



Amor: Temeroso de comprometerte afectivamente, serás atormentado por una sensualidad desbordante que constituirá un profundo dilema.



Riqueza: Posibles errores, o algún tipo de engaño, pueden castigar tu economía. También puede ocurrir que se demoren los ingresos.



Bienestar: Las amistades pueden influir en las relaciones que tienes, para bien o para mal, pero procura que las injerencias sean las mínimas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Este mes quizá te sientas como una hoja que se deja llevar por el viento. Hay sensación de confusión y evasión.



Amor: No admitas palabras y situaciones confusas, y la relación se orientará hacia una nueva etapa. Instala certezas y no dudas.



Riqueza: Un par de hechos insólitos y no del todo auspiciosos te harán reflexionar sobre tu destino laboral. Infórmate adecuadamente.



Bienestar: Tu familia y amigos no opinan como tú, pero igualmente te quieren y te respetan. Aprende a devolverles con la misma moneda, o sea, con la tolerancia.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Tu autoestima no se encuentra muy bien luego de algunos comentarios sin sentido de unos amigos. No los tomes a mal.



Amor: Estás inventando cada día un motivo para volver a levantarte con la misma persona. Plantea un plan a futuro y toma una decisión.



Riqueza: Un ingreso extra de dinero que no tenías en tus planes se hará visible hoy y te dará un respiro para poder continuar.



Bienestar: El ejercicio te calmará y te mantendrá en forma. Debes ser más cuidadoso con la alimentación porque sufrirás problemas en el hígado.