“No sometamos de nuevo a Corrientes al ninguneo”, pidió Valdés

Jueves, 05 de septiembre de 2019

En una fuerte arenga a dirigentes, candidatos, militantes y simpatizantes de ECO + Juntos por el Cambio, el gobernador Gustavo Valdés pidió este miércoles en Saladas llevar a los jóvenes el mensaje del espacio con vistas a las elecciones del 27 de octubre y criticó al Frente de Todos, que “ya castigó” a Corrientes, y aseguró que los correntinos “ya sabemos cómo fueron porque son los mismos”.







“Tenemos que apoyar a un presidente que nos acompañe y haga lo que tiene que hacer. Por eso la mejor opción para los correntinos, para la república y para la Argentina es el presidente Mauricio Macri”, dijo el gobernador en un mitin en el Club Atlético.





“Nos tratan de decir que ya perdimos, y nosotros no perdimos. Uno puede ganar o perder una elección, pero ninguno de los que estamos acá va a dejar de luchar por lo que queremos y creemos, por la república, la decencia, el trabajo, la producción y el desarrollo”, afirmó.



Acompañado en la mesa por Jorge Vara e Ingrid Jetter, dos de los candidatos a diputados nacionales de ECO + Juntos por el Cambio, pidió no perder la esperanza de un triunfo electoral porque, pese a los resultados de las PASO, “no nos quebraron”.



“Vamos a pelear por una república. La república somos todos, nuestros valores, la división de poderes, la periodicidad en el cargo, la posibilidad de un Poder Judicial independiente”, y para que “aquellos que saquearon la Argentina y tiene causas, como vimos por televisión cuando revoleaban bolsos en un convento, paguen y vayan presos. Porque son los que sacaron la leche de los comedores. Eso es pelear por la república”, dijo.



“No sometamos nuevamente a nuestra provincia al ninguneo. No puede ser que algunos crean que el gobierno de Cristina Fernández nos ayudó más que Macri, el hombre que vino 11 veces a Corrientes, cuando Cristina estuvo solo 4 horas”, marcó.



“No nos dejemos avasallar”

“Nos merecemos otra cosa, otra atención. Somos una provincia que le dio mucho a la Argentina, más de 400 años de lucha. Tenemos ese fuego sagrado, luchemos por nuestra provincia. No nos dejemos avasallar”, afirmó.



Valdés se expresó confiado en que “van a ir al Congreso de la Nación hombres y mujeres de nuestro espacio político representando a su pueblo, a sus entidades intermedias, a su clubes, a sus productores.



Para eso lo tenemos a Jorge Vara, que nos va a representar con dignidad, y a Ingrid Jetter, que va representar nuestros valores. Ellos nos van a defender, porque son parte de nuestra esencia”, dijo sobre los dos primeros candidatos de la lista oficialista, que se completa con José Fernández Affur y Susana Benítez.



El gobernador bregó para que el Congreso de la Nación “no vuelva” a convertirse en la escribanía del Poder Ejecutivo, y por tener un presidente “no demagógico” y que “haga lo que hay que hacer por la Argentina”, y consideró que el “problema del populismo es nos conforman a corto plazo”.



“Somos el partido de la paz, la decencia y la honestidad”, señaló Valdés tras recordar al expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, y reclamó no sustituir el trabajo del dirigente político por mensajes en las redes sociales. “Es uno a uno, no 2.0”, aseveró.



Cuestionó a las elecciones PASO, a las que consideró “una encuesta abierta que trae consecuencias nefastas”, y admitió que el oficialismo nacional no tuvo el número suficiente de legisladores para cambiar este sistema.



Corrientes marca el camino

“No nos hace bien pelearnos unos con otros. El camino de la Argentina es el camino que emprendimos los correntinos, abrazándonos los actores políticos, poniendo en el centro del interés de la política al ser humano, a cada uno de los productores, de nuestros trabajadores para construir la provincia que queremos”, dijo.

A horas del inicio de la campaña electoral para las generales, Valdés pidió a los militantes de ECO + Juntos por el Cambio que, “de acá hasta el 27 de octubre, cuando llegue la noche sientan el cansancio de haber caminado, hablado y militado”.