Entregaron de equipamiento a la escuela EFA “Jaha Katu”

Viernes, 06 de septiembre de 2019

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación realizó esta mañana la entrega de equipamiento a la Escuela de Familia Agrícola (EFA) “Jaha Katu” del Paraje “Las Tres Bocas” de la localidad de Goya. El acto fue presidido por la ministra de Educación Susana Benítez y el rector de la institución Rolando Fabatia.







La comunidad de “Las Tres Bocas” recibió ayer equipamiento por parte del Gobierno Provincial a través de la cartera Educativa. Se entregó una cocina industrial, una heladera y camas cucheta entre otras cosas.



Durante el acto, la ministra Susana Benítez marcó:“sé que son un muy buen equipo de trabajo en la EFA, también en la escuela primaria y con la extensión secundaria”, y agregó: “Les traigo el saludo del gobernador Gustavo Valdés quien tenía previsto venir, pero surgió un tema en su agenda que no pudo cancelar”.



La funcionaria marcó además que para el Gobierno Provincial la Educación es un pilar muy importante porque es el pilar del desarrollo. “Algunos piensan que al estar lejos no son mirados, sin embargo la contraria prueba es el haber llegado a las EFAs, estar presentes. No siempre se puede traer todo junto, pero lo cierto es que en las 19 EFAS de Corrientes se percibe el compromiso que tienen los directivos, los docentes y los alumnos”.



Dirigiéndose a los estudiantes dijo: “Ustedes son parte importantísima de la sociedad, para la vida de su familia, también para los profesores, pero son más importantes para la vida de ustedes mismos. Sientan que ante esa importancia que tienen, deben trabajar fuertemente, estudien, comprométanse porque así van a poder ser hombres y mujeres que van a traer el progreso a su comunidad o a donde decidan estar”. Apuntó además: “Todas las cosas que trajimos son para ustedes y estas cosas pudieron llegar porque hay padres y profesores que trabajan para que eso sea una realidad, así que cuiden valoren y den gracias a sus padres y a sus profesores”.