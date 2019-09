Construyen cordón cuneta y enripiado calles de Capital Viernes, 06 de septiembre de 2019 El Gobierno de la Provincia, dentro del plan de “Mejoramiento Barrial” que lleva adelante con la colaboración del municipio capitalino, está trabajando en la construcción de cordón cunetas en calles del barrio Pirayuí, obras que ya superaron los mil metros lineales. Además se continúa con el enripiado de calles en los barrios Laguna Brava, San Roque Este y Pirayuí, así como en el tramo de la Ex Vía de Gutenberg a Misiones.



Estos trabajos, encarados por ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Claudio Polich, son ejecutados por Vialidad Urbana, área creada por el gobernador Gustavo Valdés, para asistir en materia de Obras Públicas a los municipios.



Cordón cuneta



Los trabajos de construcción de cordón cuneta se realizan actualmente en las calles 452, Suecia, Nicaragua, California y otras más que no tienen nombre, del barrio Pirayuí.



El objeto es alcanzar a toda la barriada con estas obras dado que muchas de sus cuadras cuentan con cordón pero en una sola mano. Luego se procederá a enripiarlas en toda su extensión.



Ripio



Por otro lado , Vialidad Urbana con equipos propios trabaja en el enripiado de calles en los barrios Laguna Brava, donde la mayoría de sus arterias recibió este tratamiento; así como en la calle Roldán Belisario desde Guayquiraró a Alsina en el barrio San Roque Este y en la calle Julio Cardozo, de Cuba a del Pirayuí.



En todos estos lugares previos al enripiado se procede a la limpieza, abovedamiento, nivelación y reacondicionamiento de cotas de las calles.



Ex Vía



También se continua con en enripiado en todo el trayecto de la ex vía del ferrocarril “General Urquiza”, que va desde Misiones a Gutenberg. Vialidad Urbana interviene allí con tareas de limpieza, nivelación y abovedamiento de la calle para luego proceder al enripiado integral y profundo.