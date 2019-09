"Mirtha Legrand es resentida y no quiere a nadie" Jueves, 05 de septiembre de 2019 La actriz no se olvida de su enfrentamiento, y aseguró que la diva tiene un problema con su origen humilde.

Las heridas que dejaron el cruce en vivo que tuvo con Mirtha Legrand, aún parecen no haber cicatrizado para Esmeralda Mitre. Y a casi un año de aquél enfrentamiento, la actriz volvió a la carga y fulminó a la diva.





Invitada a Polémica en el Bar, en la pantalla de América, mientras hablaban de la actualidad del país, la artista que apoya fuertemente al Gobierno de Mauricio Macri reconoció varios errores en la gestión. Por esta razón, a modo de broma, Mariano Iúdica la comparó con la conductora, uqe hace unos días tildó de "fracasado" al Presidente. "No, yo no soy panqueque ni me jacto de panqueque, porque jactarse de panqueque ya es una guarangada", lanzó la rubia.



Desde ese momento, Mitre apretó el acelerador y fue de frente con La Chiqui. "Ella nunca quiere a nadie, tiene un resentimiento muy grande hacia todo el mundo. Cuando me senté a su mesa me dijo de todo. Ella quiere ser la más poderosa"





"En vez de sentirse orgullosa de venir de un lugar y haber llegado tan lejos como llegó, ella tiene un resentimiento de no haber nacido en la alta alcurnia", expresó sin filtro en el ciclo humorístico de América.





Vale recordar que, tras esa pelea en El Trece, fueron varias las veces que Esmeralda volvió a apuntar con Mirtha. "Está resentida conmigo y fue ordinaria. Me trató muy mal, no saben lo mal que me sentí, me censuró y pensé en irme del programa".



"La que no deja hablar a nadie es ella. Y me parece que no está acostumbrada a que alguien se le plante y le diga las cosas como son. Si ella quiere rating para generar un programa para poder ganarle a PH, que es el otro programa, y junta a Horacio Larreta para generar una polémica sabiendo que la va a generar, y a mí, me parece que es normal que no me calle", señaló en esa oportunidad.