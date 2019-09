Horóscopo para hoy 5 de septiembre del 2019 Jueves, 05 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Cambio de planes y posiblemente del destino en los viajes. Cuidado con los lugares y personas desconocidas.



Amor: La historia de amor de ustedes será la envidia de todos, pero no te preocupes ya que nadie les deseará algún mal.



Riqueza: Los asuntos relacionados con la prosperidad y las propiedades están en buen momento y puedes sentir que tu suerte cambia.



Bienestar: A veces parece que inviertes mucho y recibes poco. Pero recuerda que la oportunidad llegará con las cosas en orden.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Molestias extrañas, riesgo de intoxicación medicamentosa o alimenticia. Cuidado con el agua y con el alimento que ingieres.



Amor: Si tienes pareja, tendrán lugar importantes cambios en tu vida amorosa y, es posible, que decidas dar un paso más.



Riqueza: Gracias a tu suerte, tienes una elevada capacidad para los buenos contactos. No desaproveches esta habilidad.



Bienestar: Escribe tus ideas ni bien nazcan, y de ese modo no olvidarás un pensamiento genial. Tienes mucho talento para la literatura, aprovéchalo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tu bienestar depende hoy totalmente del equilibrio, no incurras en extremos, sé creativo y exprésate. Te agradará conocer gente.



Amor: No estarás de acuerdo con las tomas de posición de tu pareja y te impondrás rodeando con astucia el obstáculo.



Riqueza: De maravillas con el dinero. Oportunidad en el aire que te generará futuros beneficios. No dejes pasar esta oportunidad.



Bienestar: Pon la acción al servicio de la emoción. Abre tu sensibilidad al mundo que te rodea y esto te hará sentir ganas de realizar algo positivo.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tendrás que inventar varias excusas para cada una de tus metidas de pata. Mejor trata de mantener más tiempo la boca cerrada.



Amor: Intenta ser condescendiente, es una manera de evitar problemas. No es bueno pasarse el día discutiendo y acostarse con malestar.



Riqueza: Tendrás que decidir si continúas con tu buena conducta o aceptas este negocio sucio que te proponen.



Bienestar: Busca el equilibrio y la tranquilidad pasando todo el tiempo del mundo con tu familia. No hay mejor remedio que el amor de quienes más te quieren.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Evita trasladar a tu ámbito laboral problemas familiares que estás sufriendo. Debes resolver cada cosa en el lugar que corresponde.



Amor: Te sentirás realmente complacido cuando veas cómo la persona que amas sabe comprender tus problemas y puede apoyarte.



Riqueza: A tu optimismo lo has transmitido también a tu lugar de trabajo. Mejorarás las relaciones con jefes, empleados o compañeros.



Bienestar: Mente sana y cuerpo sano, tienes toda la fuerza y el ímpetu para concretarlo. Con buena alimentación y deportes cotidianos, sacarás todo tu potencial.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu programa de actividades sociales ha estado cargado hasta ahora, tendrás un ritmo más pausado que te proporcionará alivio.



Amor: En el plano sentimental, fuerte pasión que sentirán el uno por el otro. Todos sus problemas se arreglarán con escenas románticas y pasionales.



Riqueza: Es un buen momento para establecer nuevos contactos o cultivar los existentes para fomentar y lograr tus objetivos económicos.



Bienestar: Los poderes intelectuales están en el punto más alto. No te quedes ahí, lleva las cosas un paso más adelante y prueba estudiar algo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Debes aprender a ver en los otros también las cosas positivas que tienen. No todo es malo, cambia de actitud.



Amor: La entrega amorosa se hará sin ningún tipo de límites ya que continúas con la libido al máximo. Alcanzarás el éxtasis amatorio.



Riqueza: Una reacción de un compañero puede provocar un fuerte conflicto en tu estado de ánimo. Lo mejor va a ser la sinceridad.



Bienestar: Préstale atención a tus sueños porque ellos pueden mostrarte partes de tu subconsciente que no tenías en cuenta y que abrirán nuevos espectros.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: La incertidumbre será la reina del día y la intensidad te hará olvidar tu necesidad de seguridad. Momento para bajar a la Tierra.



Amor: Aparecerán relaciones que te pueden movilizar profundamente. Importancia de la atracción física en las relaciones.



Riqueza: Que no se traduzca tu euforia en excesos de comida o bebida. La práctica de algún deporte o ejercicio físico te ayudará.



Bienestar: Tienes que trabajar duro y pensar menos, porque con lamentarte no se arregla nada. Si algo salió mal, busca salidas creativas. Minimiza los daños.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Te plantearás asuntos de independencia y tendrás que luchar por tus derechos. No estarás dispuesto a que te digan qué hacer.



Amor: En el amor debes dejarte llevar por la intuición, igual que en el terreno profesional, pero no seas tan desconfiado.



Riqueza: Situación favorable para las actividades profesionales, con posibilidad de ascenso a posiciones más responsables.



Bienestar: Ha llegado la hora de acercarte a los amigos que ya tienes, pero de los que te has alejado. Así podrás resolver una disputa pendiente.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No es este un día para la acción, sin embargo las palabras te abren una vía y podrás marcar una diferencia con lo que digas.



Amor: Te agradará comprometerte, así que pídele a esa persona que regrese contigo porque seguro que acepta. Los flechazos existen.



Riqueza: Situación favorable para los negocios, ya que estás en un período de progreso, en el que tus proyectos avanzan y dan beneficios.



Bienestar: Evita las áreas que te provocan estrés o ansiedad. Cuando te halles en una situación estresante, trata de retirarte y mira las cosas globalmente.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Te sentirás tentado a decir lo que piensas en una situación social, aunque si dices lo primero que te pasa por la mente habrá problemas. Piensa antes de actuar.



Amor: No esperes más tiempo para conquistar el corazón de la persona elegida. Corres el riesgo que la magia desaparezca.



Riqueza: Atraviesas un buen momento en el que ningún obstáculo te impedirá sacar provecho del gran trabajo que has venido realizando.



Bienestar: Dale una importancia real a tus necesidades. Trata de hacer viables todas las condiciones para concretar lo que verdaderamente necesitas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Seguramente estarás muy activo buscando encontrar un equilibrio entre tus asuntos familiares y domésticos, y tu vida profesional.



Amor: Las fluctuaciones y sucesos contradictorios con tu pareja serán causa de suma preocupación, deberás distanciarte de intrusos.



Riqueza: Te encuentras presionado económicamente por tu familia, pon orden y haz buen uso de tus recursos para que tu presupuesto no se vea afectado.



Bienestar: Trata de ser menos rígido y tómate las cosas con calma y, sobre todo, con distancia. Recuerda que sólo la muerte en verdad nos limita.