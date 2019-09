Alberto Fernández se reunió con el presidente español Pedro Sánchez

Jueves, 05 de septiembre de 2019

Alberto Fernández se reunió este jueves con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, la sede del Ejecutivo español, en Madrid, en el marco de una visita a España que tiene lugar en medio de la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.







El encuentro entre Fernández y Sánchez, de carácter privado, comenzó con media hora de retraso, pasadas las 8:30 hora argentina, confirmaron fuentes del gobierno español a Infobae.



Durante la reunión, Sánchez y el candidato del Frente de Todos "intercambiarán sobre la relación bilateral", adelantaron voceros de La Moncloa. Aún no se conocieron detalles sobre el encuentro.



El líder socialista tendrá la oportunidad de conocer de primera mano la visión de Fernández sobre la compleja situación financiera y económica que atraviesa la Argentina, inmersa en una nueva crisis cambiaria que preocupa a los inversores españoles en el país.



Sánchez recibió al candidato opositor, ganador de las recientes PASO por una diferencia de 15 puntos sobre el presidente Mauricio Macri, a pedido de Fernández, quien desde su llegada a la capital de España, el lunes último, para cumplir con compromisos académicos, mantuvo otros contactos de alto perfil político, como una reunión con el actual canciller español y futuro jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



Tras su encuentro con Sánchez, el ex jefe de Gabinete tiene previsto almorzar con el ex presidente del gobierno español socialista José Luis Rodríguez Zapatero.





Por la tarde, el candidato argentino dará una conferencia en el Congreso de los Diputados español titulada "América Latina y Europa: desafíos del proceso de integración", en la que fijará públicamente su posición en un tema clave de la agenda internacional del país: el tratado de libre comercio acordado recientemente entre el Mercosur y la Unión Europea.



El acto está programado para las 18 (las 13 de la Argentina), y fue co-organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Observatorio de Derechos Humanos en América Latina.