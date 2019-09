Empezó el pago del plus de $2500 Jueves, 05 de septiembre de 2019 Como lo anunció el Gobernador en su cuenta de Twitter, hoy empieza el pago del plus de $2500 para DNI terminados en 0,1, 2 y 3



El pago inicia hoy jueves 5 de septiembre tanto para los trabajadores activos como pasivos, con los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) terminados en 0, 1, 2 y 3; seguirá el viernes 6 con los DNI finalizados en 4, 5 y 6; mientras que el lunes 9 se abonará a los que terminan en 7, 8 y 9, aunque para este sector se encontrará disponible en Cajeros desde este sábado.



Cabe aclarar que el plus extraordinario pasa en esta oportunidad de $1300 a $2500, lo que significa un aumento de más del 90%. Y resta para octubre un nuevo aumento previsto de 400 pesos, llegando al total de $2900.