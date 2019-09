Grabois propondrá una reforma agraria para una "redistribución de la tierra"

Miércoles, 04 de septiembre de 2019

Hay que avanzar con una reforma agraria", dijo Juan Grabois en un video de Facebook Live publicado el jueves en su página oficial. El dirigente social aseguró que le presentará su propuesta al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, para que sea tenida en cuenta en un eventual gobierno.







La reforma agraria que plantea Grabois implica "necesariamente la redistribución de la tierra y que no pueda haber en la Argentina terratenientes". El dirigente insiste en que "nadie puede tener más de 5000 hectáreas".



Para el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Frente Patria Grande, la Argentina es inviable sin una reforma agraria y sin distribución de la población en el territorio. Grabois argumenta que el 70% de la tierra que produce se arrienda. "Sus propietarios no viven en ella, viven de arriba tienen una especie de beca de por vida", dijo.



En este sentido planteó cinco medidas necesarias



Expropiación. Bajo la consigna "Que la tierra sea de quien la trabaja", Grabois propone expropiar 50.000 parcelas para "entregárselas en propiedad a los pequeños productores y pagarles a los propietarios el precio de mercado de la tierra en un proceso de pago de 20 años".



La construcción de 100 polos agroecológicos en tierras medianas (40 o 50 hectáreas) que permitan producir con bioinsumos sin agroquímicos.



La integración de los neorurales, es decir, integrar a "la pibada de los barrios que empieza a tomar contacto con la naturaleza a partir de talleres de agroecología".



Apunta a entregar títulos de propiedad comunitaria a las 1500 comunidades originarias que están relevadas y relevar las que faltan.



Promulgación de leyes de protección de cinturones hortícolas verdes en todas las grandes ciudades del país para que no haya una expansión de proyectos inmobiliarios como countries ni barrios cerrados.



Si bien Grabois indicó que no hay consenso dentro del Frente de Todos sobre este eje de reforma agraria, aseguró que sí hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares.



La crítica de la Sociedad Rural



Sobre la propuesta de reforma agraria de Grabois, el presidente de la Sociedad Rural Argentina ( SRA), Daniel Pelegrina, dijo a LA NACION: "Es absolutamente anacrónica e inconstitucional, y muestra la falta de coherencia que existe en ese espacio, con ideas opuestas a las presentadas por la Mesa de Enlace". Además, afirmó que la propuesta está basada en supuestos erróneos. "La idea de que 'la tierra debe pertenecer solo al que la trabaja' desconoce cómo funcionan los sistemas de producción modernos y el asociativismo que existe en el campo argentino", indicó el ruralista.



Pelegrina consideró a la propuesta "alarmante por lo simplista y voluntarista", y advirtió que es "imposible producir alimentos a gran escala para abastecer el mercado interno y la exportación sin el uso de fitosanitarios de última generación".