Horóscopo para hoy 4 de septiembre del 2019 Miércoles, 04 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Encontrarás soluciones como si fuera por obra de magia ya que tu intuición te guiará a dar los pasos correctos.



Amor: En lo afectivo hay replanteos para mejorar la calidad de las relaciones. Date tiempo, incentiva tu intimidad, sal de la rutina.



Riqueza: Muchas posibilidades de llegar a las riquezas, pero deberás sortear algunas agitaciones debido a tus ambiciones personales.



Bienestar: Si habías pensado incorporarte a un plan de ejercicios, tienes el entusiasmo y la vitalidad física para hacerlo. Cuida tus huesos y las articulaciones.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Pasarás una fase despreocupada y tendrás la posibilidad de conocer a nuevas personas simpáticas. No deseches oportunidades.



Amor: Aparecerán dudas y tentaciones. Busca en tu corazón, en él encontrarás la respuesta que no encuentras por medio de la razón.



Riqueza: Transacciones que no te satisfacen pese al permanente apoyo que recibes de tu gente. Un colaborador puede complicarlo todo.



Bienestar: Deja de lado ese hábito que tienes de dudar de ti mismo, es momento de cambiar. Analiza lo que ves en tu interior.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Debes conservar la calma, de lo contrario las diferencias con los demás pueden generar grandes conflictos y controversias.



Amor: Evita ser inconstante en tus relaciones amorosas, controlando más tus afectos y evitando ser tan posesivo. Controla también tus celos.



Riqueza: No desesperes, porque el dinero aparecerá en el momento oportuno. Es imprescindible que comiences a organizar tu economía.



Bienestar: Ejerce tu voluntad sin tener en cuenta las advertencias de quienes te rodean y siempre te han ofrecido lo mejor de sí mismos.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy tendrás la oportunidad de conocer a nueva gente o nuevas amistades, que podrían hacerte latir el corazón.



Amor: Los altos y bajos se harán presentes en tu relación. Pon las cosas en claro con tu pareja y si te molesta algo díselo.



Riqueza: No desdeñes las relaciones públicas, porque si el trabajo escasea, más vale estar bien conceptuado y bien conectado.



Bienestar: Cuando te des cuenta de que dispones de más tiempo del usual, sé creativo. Tienes una mente artística que necesita salir de la jaula hoy.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Recuerdos del pasado vienen a tu mente para terminar de completar el día que tienes por delante. El resultado depende de cómo los tomes.



Amor: El equilibrio de tu estabilidad emocional, tanto entre tus amigos como en el terreno sentimental, depende de tu actitud.



Riqueza: Tus superiores te llamarán la atención por lo distraído que te encuentras en los últimos días. Intenta escuchar, pero sin gritar.



Bienestar: Cuidado con esa impaciencia y esos nervios a flor de piel. Podrías cometer algún tipo de exceso que después te cobre factura.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tiempos de discusiones inútiles con familiares, deberás cargar con problemas que no son tuyos y que no tienen solución inmediata.



Amor: No confundas amor con amistad. Vístete con tus mejores galas y lánzate a la conquista. Relaciónate con personas desconocidas.



Riqueza: Es tu día. Sírvete de tu vitalidad para alcanzar los proyectos que guardas desde hace tiempo, verás cómo no te arrepentirás.



Bienestar: Puede haber dolor de cabeza o columna que pueden ser productos de la tensión y del estrés laboral. También propensión a inflamaciones intestinales.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Vivirás una situación bastante particular con un extraño en la jornada de hoy. El episodio te dejará pensativo un par de días.



Amor: Lo peor ya ha pasado. Lograrán reconciliarse luego de fuertes peleas y discusiones recientes. No des cabida a los egos.



Riqueza: Uno de tus subordinados cometerá un serio descuido en la jornada de hoy. Asegúrate de no juzgarlo muy severamente.



Bienestar: Una de las carencias que mayores problemas te puede traer es la de no saber comunicar fehacientemente tus deseos hacia la gente a tu cargo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: La oportunidad de la infidelidad golpeará tu puerta el día de hoy. No uses tus problemas sentimentales como excusa.



Amor: Lograrás tomarte el tiempo necesario para aclarar tu mente hoy. Esto te ayudará a tomar determinaciones mejores.



Riqueza: Tu falta de tacto para dirigirte hacia tus subordinados te hará pasar por una situación tensa en la jornada de hoy. Cuidado.



Bienestar: La tensión y el nerviosismo simplemente te llevarán en curso de colisión con las desgracias y contrariedades. Mantén tu mente libre de ansiedades.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Será una buena etapa para conectarte con personas positivas. Le darás un adiós definitivo a las inseguridades que te paralizaban.



Amor: En el ámbito afectivo, concédete largos paseos con tu pareja, coméntale tus estados de ánimo y háblale de tus deseos.



Riqueza: Estás en un excelente período económico, sin embargo debes tomar precauciones por posibles inconvenientes con papeles.



Bienestar: Muchas palabras indican poca obra, elige a quien actúa en vez de hablar. Quizás el silencio es la mejor opción para el día de hoy.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Por momentos, sentirás que tocas el cielo con las manos y, en otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.



Amor: A causa de fuertes disputas podrías perder personas de tu familia, importantes amistades o quizá tu pareja. Ten cuidado.



Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los desencuentros. Contarás con todos los recursos para concretar proyectos productivos.



Bienestar: A ser exitoso también se aprende, rodéate de gente a la que admires y de la que puedas aprender algo, y desecha a los que no tengan tus intereses.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: La originalidad en tus trabajos o proyectos serán bien recibidos y te favorecerán para el futuro. Aprovecha las oportunidades.



Amor: Momento de gran armonía en tu pareja. Oportunidades en el amor. Para los solteros aparecen nuevos vínculos amorosos.



Riqueza: No te caracterizas por ser diplomático y lo debes corregir. Es probable que atravieses una época económicamente difícil.



Bienestar: En tiempos como los actuales el secreto está en crear sobre la marcha. No esperes que las soluciones lleguen desde afuera, genéralas tú mismo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Podrás solo y con todo. Hoy tu natural obstinación, por fortuna, se triplicará y te pesarán poco las dificultades familiares.



Amor: Puedes estar más celoso e hipersensible, provocando algunas fricciones con tu pareja. Mantén la calma, busca el diálogo.



Riqueza: Nuevos gastos en puerta. Trata de ser coherente, cuida tus recursos y evita invertir antes de tiempo. Actúa con libertad.



Bienestar: Aunque tengas energías de sobra, no hagas el trabajo de los demás. Ten en cuenta que te conviene delegar responsabilidades a tomar nuevas.