Tras otro tropezón, Palmeiras despidió a Luiz Felipe Scolari

Martes, 03 de septiembre de 2019

Luego de quedar eliminado en la Libertadores, el Verdao cayó 3-0 contra Flamengo por la Liga brasileña y se quedó sin DT.







Palmeiras, campeón brasileño 2018, anunció este lunes el despido del entrenador Luiz Felipe Scolari, ex entrenador de la selección de Brasil y Portugal, tras la derrota del domingo por goleada ante Flamengo por la Liga y la eliminación la semana pasada en cuartos de final de la Copa Libertadores.



Palmeiras, uno de los máximos favoritos al título este año y que lideró la clasificación de la Liga durante gran parte, cayó el domingo al quinto lugar por detrás de Flamengo, Santos, Corinthians y Sao Paulo, tras recibir un 3-0 en su visita al Flamengo en el Maracaná.





La derrota del domingo elevó a siete el número de partidos consecutivos del Palmeiras sin victoria en el Campeonato Brasileño. Cinco días antes, pese a que tenía la ventaja de haberse impuesto por 0-1 al también brasileño Gremio en el partido de ida por cuartos de final de la Copa Libertadores, cayó en casa por 1-2 en el de vuelta y terminó eliminado de la competición.



Un mes antes, el 'Verdao' también quedó por fuera de la Copa do Brasil en las semifinales. En consecuencia, la dirección del club decidió rescindir el contrato de uno de los técnicos más exitosos en toda su historia.



La decisión fue anunciada en un escueto comunicado divulgado este lunes y en el que el club verde de Sao Paulo anunció la rescisión del contrato tanto de Scolari como de sus dos principales auxiliares en la comisión técnica, Paulo Turra y Carlos Pracidelli.





"El club reafirma su respeto y admiración por toda la historia del técnico Felipao en el Palmeiras. En relación a este reciente pasaje, el club agradece todo su trabajo y dedicación, que resultaron en la conquista del Campeonato Brasileño de 2018", según la nota.



En los 76 partidos en que comandó al Palmeiras desde su contratación en agosto del año pasado, Scolari sumó 46 victorias, 21 empates y 9 derrotas.





Esta fue la tercera vez que Scolari comandó el Palmeiras. En sus dos primeras oportunidades como técnico del club el ex seleccionador brasileño lo condujo a los títulos de la Copa do Brasil de 1998 y de 2012, de la Copa Mercosur en 1998 y de la Libertadores en 1999.