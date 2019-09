Horóscopo para hoy 3 de septiembre del 2019 Martes, 03 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Alcanzarás grandes avances en la relación amorosa en la que te encuentras involucrado en la jornada de hoy. Disfrútalos.



Amor: No puedes forzar a una persona a decir que si. Busca conquistar a quién amas y no la presiones para obtener lo que quieres.



Riqueza: La visita de un amigo te abrirá la mente para realizar un nuevo negocio. Busca asesoramiento al respecto.



Bienestar: No puedes vivir una vida en la que tu única preocupación sea tu propio bienestar personal, o te enfrentarás a la perpetua soledad.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Sentirás los efectos de una realidad competitiva y dura durante la jornada de hoy. No permitas que esto te deprima.



Amor: Todo irá sobre ruedas el día de hoy. Lograrás grandes avances en la relación que te darán coraje para ir por más. Disfrútalo.



Riqueza: Lograrás grandes avances en el inicio de nuevos proyectos de independencia económica. No dejes ningún cabo suelto.



Bienestar: Haz de tu hogar tu santuario de paz lejos del bullicio frenético de las continuas tensiones laborales que te enloquecen durante el día.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas pueden ser mal recibidas en el ambiente en que las haces y sembrar la discordia.



Amor: Tu seducción será directamente proporcional a tu sensibilidad y erotismo. Captarás los deseos de los otros y los cumplirás gustoso.



Riqueza: Administra tus gastos e invierte algún dinero en embellecer tu casa. Renovar el hogar te llenará de energía.



Bienestar: Te conviene nadar en la corriente de los hechos y marchar relajado a tu destino. Cuando se va por el buen camino, es agradable saber dónde desembarcar.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Te sentirás como pez en el agua con amigos, familia y por supuesto con tu pareja. Momentos fantásticos con personas que quieres.



Amor: Que tu intuición y capacidad expresiva te sirvan hoy para aclarar malos entendidos en tu relación de pareja. Sé sincero.



Riqueza: Pide la colaboración de los que tienes a tu alrededor para evitar que todo lo logrado hasta el momento se vaya por la ventana.



Bienestar: No te preocupes si hablan de ti, preocúpate más si de ti no se comenta nada. Si sientes la necesidad de comunicar algo, hazlo con sutileza.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Te sentirás apático con las personas más allegadas a ti y con cierta depresión. Reflexiona en un nivel de mayor comprensión.



Amor: Evita que tu relación afectiva te traiga sinsabores debido a un exceso de sentimientos y emociones. Controla más tus afectos.



Riqueza: Tus planes serán muy elogiados por tus colegas. La puesta en marcha de nuevos métodos te traerá beneficios económicos.



Bienestar: No te sientas culpable por nada, recuerda que Dios siempre pone pruebas en nuestro camino. Simplemente toma el aprendizaje para mejorar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Un gasto de energía te fatigará si no racionas tus recursos. Deja la carga a los demás, no es necesario que lo hagas todo tú.



Amor: Es posible que tengas que hacer algunos ajustes porque surgen constantes discusiones y la convivencia con tu pareja se torna difícil.



Riqueza: Tus proyectos laborales y todo lo referente a tu economía se verán complicados debido a la mala relación con algunos colegas.



Bienestar: Utiliza tu intelecto y aplica creatividad a los temas profesionales. Sobre todo, trata de tener algún tiempo libre y concédete un descanso.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Un amigo te dará información importante, debes ponerle mucha atención específicamente a los detalles de esa conversación.



Amor: Volverá a aparecer un viejo amor que te propondrá un encuentro. Intenta no dejarte vencer por la ansiedad y actúa pensando bien.



Riqueza: Aumento importante de la actividad comercial. Comienzo exitoso de nuevos proyectos laborales que estaban trabados.



Bienestar: Plantéate una rutina de ejercicios que puedas hacer en casa, actividades físicas vinculadas con lo artístico como danzas y expresión corporal.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Estarás sin tiempo ni ganas para divertirte. Tantas responsabilidades alterarán tu eterno buen humor. No te dejes avasallar.



Amor: Tus convicciones de tener siempre la razón pueden hacerte vivir momentos de inestabilidad en tu relación. Coherencia.



Riqueza: Inspiración para orientar grandes proyectos. Excelente para comprar, vender, tratar con abogados, firmar papeles y viajar.



Bienestar: Debes cuidarte de los conflictos con figuras de autoridad. Aprende a manejar tus impulsos, agudiza tu intelecto, sé más racional y menos emocional.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tu orden y dedicación a la claridad te abrirán algunas puertas, puedes esperar a recibir propuestas misteriosas e inesperadas.



Amor: Búsqueda de más independencia por parte de tu pareja. Deberás aprender a aceptar los derechos propios y del otro a la libertad.



Riqueza: Realiza tus obligaciones en tiempo y forma. Encontrarás más respaldo y te será más fácil escalar posiciones.



Bienestar: Tienes que atender con gran cuidado a todo lo relacionado con tu ejercicio físico. Debes ser constante, pues tu salud necesita atención.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: La unión con tus seres más queridos te dará fuerzas. A falta de recursos buena resultará la imaginación. Confía en tus instintos.



Amor: Necesitas transformar tus relaciones afectivas, finalizar con las que ya no te satisfacen y conocer personas que te movilicen.



Riqueza: Aunque tengas las mejores ideas y motives a tu grupo, no obtendrás demasiados beneficios económicos a corto plazo.



Bienestar: Si tú haces una elección y la has analizado muy bien, no pienses en otras alternativas que pudieran resultar mejor porque te estarías boicoteando.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Los cables se cruzan y hay posibilidades de que los demás tomen las cosas con un sentido equivocado.



Amor: Utiliza mucho tu voz para llevar a tu pareja sexualmente hasta donde deseas o lograr cualquier otro tipo de efecto.



Riqueza: Estás en una etapa con posibilidades de aumentar tus ingresos, estudia con sagacidad cada una de las propuestas que tienes.



Bienestar: No seas tan intransigente, tu familia necesita que te muestres más tolerante. Trata de aceptar alguna de las propuestas que te hacen.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Ciertas influencias se hacen sentir, nadarás en un mar de felicidad. Disfrútalo, mereces ese nuevo sentimiento de libertad.



Amor: Eres viril, picaflor y no te gusta estar enamorado. Aunque al final te toparás con el gran amor de tu vida y caerás rendido a sus pies.



Riqueza: No te confundas, no se trata de suerte, deberás poner mucho esfuerzo para obtener un logro ampliamente retributivo.



Bienestar: Permítete disfrutar un tiempo de ocio, distraerse será la mejor terapia para ahuyentar las precauciones. Nunca viene mal un día dedicado a ti.