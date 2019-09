Inician tramos de obras en el acceso a Santa Ana, el Pirayuí y en Maipú y Ruta 12 Martes, 03 de septiembre de 2019 Avanzarán esta semana con la duplicación de calzada, la construcción de una rotonda y movimientos de suelo. Aunque no terminaron en la zona de El Águila, por el momento las tareas no continuarán en ese sector.



Vialidad Nacional avanza con la construcción de la autovía Travesía Urbana Corrientes que unirá Riachuelo con Santa Ana. Tras varias semanas de trabajo en la zona que va desde El Águila hasta la avenida Centenario, las obras se ejecutarán a partir de hoy en otros tres sectores de la Ruta 12.



Consultado sobre las tareas que realizarán esta semana, desde la empresa a cargo comentaron que “iniciamos con trabajos frente al control de Santa Ana”, es decir, a metros del cruce con la Ruta 43 de ingreso a esa localidad.



Allí, los operarios y máquinas viales comenzarán en ese tramo a colocar asfalto para construir la nueva vía. De esta manera, avanzará también en ese sector el proceso de duplicación de la calzada, que ya se realizó en otros trayectos y que permitirá que la Ruta 12 cuente con dos carriles en cada sentido.



Asimismo, desde la firma constructora dijeron a este matutino que “esta tarea demandará unas 48 horas, por lo que esperamos que el jueves ya pueda estar terminada esa zona”. Además, agregaron que “entre El Aguila y Centenario todavía no se terminó, pero por ahora avanzaremos en otros sectores”.



En tanto, para el fin de semana (viernes y sábado), las obras seguirán en el cruce de Ruta 12 y avenida Maipú, donde se construye una nueva rotonda. De esta manera, el proyecto de la autovía estipula mejorar la seguridad vial y facilitar el ingreso y la salida de los vehículos de una de las arterias más transitadas de la ciudad.



Entre ese sector y el ingreso al barrio Pirayuí, además, trabajarán durante toda la semana realizando movimientos de suelo. Así, prepararán el terreno para luego poder avanzar con la colocación del asfalto para construir la nueva calzada.



Con escasas probabilidades de lluvias, el personal a cargo de la obra espera poder avanzar sin mayores dificultades esta semana, completando nuevos tramos ruteros que irán dando forma paulatinamente a la nueva vía que unirá dos localidades y que pasará por la ciudad.



En cuanto a las restricciones viales, señalaron que esta semana no será necesario limitar el tránsito y la circulación se dará con normalidad; aunque piden igualmente precaución a los conductores que pasen por los diferentes sectores donde se realizan los trabajos.



Con los tiempos cumpliéndose sin mayores inconvenientes, desde Vialidad Nacional aseguran que los plazos son los estipulados y que la autovía estaría terminada tal lo planeado, en mayo del año que viene.