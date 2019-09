Boca Unidos viajó para jugar por la Copa Argentina

Martes, 03 de septiembre de 2019

Luego de una práctica liviana en la víspera, el entrenador aurirrojo dio la nómina de futbolistas que partió para enfrentar mañana a Atlético Tucumán, desde las 21.10.







Boca Unidos viajó ayer con destino a la provincia de Salta, donde mañana hará frente a su compromiso por los 16avos de final de la Copa Argentina. El rival de turno para el elenco correntino será Atlético Tucumán, al que enfrentará desde las 21.10 en el estadio “Padre Martearena”, de la capital de la provincia norteña.



El equipo conducido por Daniel Teglia emprendió el recorrido de poco más de 900 kilómetros luego de concretar una última práctica en suelo correntino, que sirvió para realizar movimientos regenerativos y para que el DT confirme la nómina de 19 futbolistas elegidos para este compromiso.



Sin muchas sorpresas, y sin la disponibilidad de Miguel Caneo y Brian Lluy, dos de los nueve refuerzos que hizo el Aurirrojo en la pretemporada, Teglia optó por una nómina sobrepoblada de mediocampistas. Los 19 soldados para el cotejo de Copa son los arqueros José Aquino y Cristian Martínez; los defensores Ariel Morales, Rolando Ricardone, Fernando Alloco, Leonardo Baroni, Ronald Huth y Fabio Godoy



Los mediocampistas Martín Fabro, Martín Ojeda, Gabriel Morales, Gerardo Maciel, Alejandro Benítez, Matías Espíndola y Miguel Pabón más los delanteros Cristian Núñez, Antonio Medina, José Vizcarra y Rodrigo Migone.



Con la elección hecha por el entrenador, hay que suponer que los once que comenzarán el partido ante el Decano tucumano mañana no variará demasiado de lo que se vio la semana pasada cuando Boca Unidos se midió con el equipo liguista de Ferroviario en el último amistoso de la preparación. En la oportunidad, el Aurirrojo formó con José Aquino, Ariel Morales, Rolando Ricardone, Ronald Huth y Leonardo Baroni; Antonio Medina, Matías Espíndola y Martín Ojeda y Martín Fabro; Cristian Núñez y Gabriel Morales.







Teniendo en cuenta ese último ensayo, la única duda podría radicar en la ofensiva, donde Teglia probó también con Rodrigo Migone en lugar de Gabriel Morales haciendo la banda.

Boca Unidos tendrá una nueva prueba de carácter ante otro equipo de la Superliga, tal como fuera el cotejo ante Racing Club en la instancia anterior de competencia. Para este juego, las condiciones del equipo correntino mejoraron, tanto en lo físico como en lo futbolístico, con un proceso más trabajado por el entrenador.

Sin dudas la apuesta de Teglia en cancha tiene que ver con un equipo dinámico y equilibrado si se tiene en cuenta la doble función que proponen los mediocampistas a la hora de defender y en ofensiva. Está claro que el rival de turno, por jerarquía, provocará desgaste en un terreno medio de Boca Unidos que por nombres no siente tanto la marca y propone más generación de juego.







Habrá que esperar entonces para ver dónde está parado este elenco correntino que tendrá un duro compromiso en la previa del regreso a la competencia en el desgastante Torneo Federal A, que ya tuvo su primera fecha.



Federal A: lo espera uno de los punteros

El próximo fin de semana, luego de cumplir con su fecha libre, Boca Unidos hará su debut en la temporada 2019-20 del Torneo Federal A.

Será en el marco de la 2ª fecha, y en condición de visitante ante Chaco For Ever.

Justamente, el elenco negro comenzó con buen pie el certamen de ascenso ganando en condición de visitante ante Douglas Haig. Los tres puntos logrados en Pergamino ubicaron a For Ever en el lote de punteros junto a Sarmiento, Unión de Sunchales, San Martín de Formosa y Crucero del Norte.