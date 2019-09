Schwartzman le ganó a Zverev y se medirá con Nadal en cuartos de final Martes, 03 de septiembre de 2019 El argentino Diego Schwartzman, único sudamericano en el US Open, avanzó este lunes a los cuartos de final, dejando en el camino alemán y sexto sembrado, Alexander Zverev.



El Peque, vigésimo sembrado, arrancó perdiendo el primer set, pero retomó el control del partido para sellar el marcador en 3-6, 6-2, 6-4, 6-3.



Schwartzman, que vuelve a los cuartos de final del US Open tras hacerlo en 2017, enfrentará en la siguiente ronda al español Rafael Nadal, segundo sembrado, que anoche derrotó al croata Marin Cilic (22º) en cuatro sets, con parciales de 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

“Rafa es mi amigo, es un gran rival”, dijo Schwartzman antes de conocer el resultado de ese partido que se disputó en la cancha central Arthur Ashe.

El argentino abrió cada set ganando el primer game, en los dos primeros quebrando el saque de su rival, moviendo la bola con ritmo de un lado a otro y forzando los errores de su rival, que terminó con 65 errores no forzados.

Su primer saque se ubicó en 61%, sin anotar un solo ace. Zverev, si bien tuvo 11 aces, cometió igualmente 17 dobles faltas.

“Está jugando increíble”, señaló Nadal sobre quien considera un amigo. “Es uno de los mejores talentos, uno de los grandes talentos del tour”, agregó sobre el tenista porteño.







“Será un gran desafío, necesitaré jugar mi mejor tenis, ya hemos practicado antes”, siguió Nadal, que tras la salida de Novak Djokovic se posicionó como el favorito a llevarse el título del US Open, que ya ganó en tres oportunidades.



Berrettini, a cuartos

El italiano Matteo Berrettini avanzó por su parte a cuartos al derrotar en sets seguidos al ruso Andrey Rublev.

El romano de 23 años, vigésimo cuarto sembrado del torneo, obtuvo su boleto a la siguiente fase con parciales de 6-1, 6-4 y 7-6 (8-6) en dos horas y 11 minutos.

Es el primer italiano en avanzar a los cuartos de final de US Open en 42 años. Enfrentará en la siguiente fase al francés Gael Monfils (13º), que derrotó al español Pablo Andújar por 6-1, 6-2 y 6-2.



Los partidos de cuartos

Martes 3/9

14.15

Stan Wawrinka-Daniil Medvédev

21.15

Roger Federer-Grigor Dimitrov.



Miércoles 4

Matteo Berrettini-Gael Monfils

Diego Schwartzman-Rafael Nadal.