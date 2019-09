“Son medidas antipáticas, pero necesarias para evitar consecuencias peores”

Lunes, 02 de septiembre de 2019

El ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, consideró este domingo que las medidas de control de cambio dispuestas por el Gobierno nacional “son antipáticas” pero necesarias para “evitar consecuencias peores”.







“Preferimos pecar de exagerados en lugar de ser escasos y evitar una mayor presión sobre el tipo de cambio”, dijo Lacunza en el programa Periodismo para todos, que se emite por Canal 13.







“Este no es el puerto que soñamos. Tenemos que revisar las causas, pero los resultados fueron bastante distantes a los esperados. En este Gobierno se trabajó mucho en la sala de máquinas. Nos faltó trabajar en el sector comedor. El desafío es estacionar el barco en el muelle el 10 de diciembre, no antes”, explicó Lacunza.



“Son medidas incómodas para evitar daños mayores”, dijo el ministro y reconoció que puede que “aparezca un tipo de cambio paralelo”. Y señaló: “Ordenamos las preferencias y dijimos que lo primero son los ciudadanos de a pie y que el dólar no suba más de lo que está porque ya está alto”.



En el programa de Luis Novaresio, Debo decir, el ministro aseguró que el dólar tiene “alta probabilidad de mantenerse así al 10 de diciembre”, pero que a partir de hoy “va a haber un dólar blue”.



Además, reconoció que las medidas “son exigentes y severas”, que hay una “crisis de confianza que no tiene fundamentos” y que no hay riesgos de “hiperinflación”.



Sobre las últimas modificaciones que realizó el Gobierno, Lacunza contó cuál fue la relación de este último con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según explicó el ministro de Hacienda, el reperfilamiento de la deuda, que se tomó el miércoles, fue comunicado a los representantes del organismo en Buenos Aires el martes y las medidas de este domingo se informaron telefónicamente. “A las de hoy se comunicó telefónicamente junto con los fundamentos de las modificaciones”, dijo.

Respecto del desembolso del Fondo, dijo que no hay razones para que no suceda. “La Argentina cumplió con todo y tienen que cumplir su parte del contrato”, dijo Lacunza. Y agregó: “Si no viniera, hay recursos para solucionarlo, pero no es la hipótesis que manejamos”.



“Hay una realidad que no podemos negar: hay un cambio evidente después de las PASO. El riesgo pasó de 900 a 2.000, el dólar pasó de $ 45 a $ 55. No es cierto que el Banco Central especuló. No existe tal especulación. La Argentina perdió crédito después de ese día, cuando venía renovando como hacen todos los países normales”, explicó.



La gestión de Cambiemos, que desarmó sin sobresaltos el cepo cambiario kirchnerista, comenzó este domingo a desandar ese logro con una orden al Banco Central para que autorice la compra de divisas y las transferencias fuera del país.



El Ministerio de Hacienda, el Banco Central (BCRA) y la AFIP intentaron informar que las medidas oficiales buscan lograr “mayor estabilidad cambiaria y proteger al ahorrista”.



En el Gobierno se apuraron en aclarar que ninguna persona o empresa estará limitada para extraer dólares de sus cuentas bancarias, no habrá impedimentos para las operaciones de comercio exterior ni tampoco restricciones para los viajes o compras en el extranjero.



“Son medidas transitorias”

“El presidente ha tomado medidas transitorias, necesarias y que tienden a preservar las reservas, cuidar a los argentinos, garantizar el poder adquisitivo y evitar que el dólar se dispare”, planteó, en tanto, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien añadió que “son correctas y van a permitir el control de la situación”.



En declaraciones al canal América, el senador peronista sostuvo que la incertidumbre económica responde a “un proceso de naturaleza política donde el 11 de agosto la sociedad votó”, en referencia a las PASO en las que el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, le sacó 15 puntos de diferencia a Macri.



“No estoy discutiendo el contenido de ese voto, pero la percepción de actores económicos, inversores y el mundo es que le tienen más miedo, supuestamente, a lo que podría venir si se ratificara ese resultado electoral el 27 de octubre”, puntualizó.



El Banco Central lanzó una serie de medidas entre las que se destaca que las exportadoras deberán liquidar las divisas producto de sus ventas en el país y que todas las compañías, no solo los bancos, tendrán que pedir autorización a la entidad monetaria para girar divisas al exterior.

Tras recordar que el dólar “una semana antes de la elección” primaria “estaba a 45” pesos, Pichetto aseguró sobre esas iniciativas que si Macri “gana, al otro día las levanta”.