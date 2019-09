El explosivo cóctel detrás de la separación de Jimena Barón

Lunes, 02 de septiembre de 2019

Aunque para algunos se trata de una movida de prensa, los allegados a la pareja afirman que todo se complicó entre ellos por la cercanía de la actriz y cantante a otro hombre





Detrás de la separación -momentánea o definitiva- entre Jimena Barón y Mauro Caiazza hay celos, feminismo y desgaste. Un año pueden ser siglos para una pareja que vive tan pendiente de los comentarios de las redes sociales, la presión de los haters y personalidades fuertes. El fin de semana sirvió para que la cantante e instagramer más famosa hiciera un descargo en sus cuentas con un extenso monólogo. "Habla al país Jimena Barón", faltaba que dijera el epígrafe de sus dichos, pero así son las cosas ahora, cuando ya no hace falta conseguir una entrevista exclusiva con un famoso, sino que él mismo utiliza sus propios medios para despejar rumores y aclarar su situación.



Los allegados a la pareja prefieren no aparecer pero cuentan en secreto lo que saben: que Jimena está en un gran momento profesional y que su carrera es prioridad; que su crecimiento exponencial a través de la música, sus videos y lo que genera hoy la tienen desbordada, en medio de la crianza de su hijo Momo y su enorme exposición. Lo que parece positivo en todo aspecto, habría dañado la relación con el bailarín que, parece, la celaba demasiado.



Y celar a una mujer no solo está mal sino que es impensado sobre todo si se trata de una abanderada del feminismo como Barón, una auténtica "empoderada" que es "la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé". Atrapada en su personaje, la ex de Daniel Osvaldo grabó hace poco un nuevo clip junto a un modelo brasileño que despertó todo tipo de rumores, aunque el hombre en cuestión está en pareja.





Se trata de Junior Sosa, modelo de la agencia EP Bookers, quien además es personal trainer y se muestra en su propia cuenta de Instagram (@juniorrsz) en una pose muy sexy junto a Jimena en el video que hicieron, "Dos corazones", el más reciente y flamante de la poderosa "cobra". Ella, inclusive, subió a sus redes parte de la filmación de ambos besándose, y después lo borró. Según dicen porque ello generó una feroz pelea con Caiazza.



"Mauro es muy celoso y se peleaban mucho", aventura un colaborador cercano de la actriz, y otro acerca una frase inquietante sobre el hartazgo de ella acerca de actitudes de Caiazza: "Él es un poco vago, muy bohemio, y ella se cansó de eso". Sabido es que al muchacho no se le conoce mucho más que la facha y sus habilidades para el baile, pero aquello resulta ser un trabajo un tanto inestable como toda vida de artista.



También, como megafamosa que se precie de tal, Jimena tiene detractores y son los que afirman que está "subida a un pony" y que tratarla es una tarea de riesgo. El hecho de que el modelo y bailarín del video esté en pareja no sería del todo un impedimento para la feroz Jimena. De hecho Mauro estaba en el mismo estado cuando empezó a bailar con ella en el certamen de ShowMatch, el año pasado, hasta que se separó para estar con ella.





Barón explicó los motivos que la llevaron a contar la separación en las redes. "Se generó en Instagram y en todas mis redes una explosión por mi manera de ser transparente y eufórica, y por demostrar mi vida y mis cosas. Me generó mucha contradicción, de hecho no estoy segura de hacer esto pero uso mis redes como si fuera un vidrio de mi vida. Me siento rara con esta situación: la realidad es que estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro, son unos días especiales para mí en donde, bueno, estoy sensible. No hay ningún detalle, obviamente, porque son cosas de la pareja, íntimas y hay un amor, un respeto y un cariño infinitos. Por eso él está por subir un video, no sé si ya lo subió. Acordamos esto por lo que se generó… Mucha gente nos sigue y como que seguía lo que pasaba con la pareja. Es raro no hacerlos parte y contar un poco esto, y frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente un desencuentro", aseguró.