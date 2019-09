Se conocieron todos los finalistas al premio The Best de la FIFA Lunes, 02 de septiembre de 2019 El 23 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia en Milán en la que se conocerá al mejor jugador y jugadora de la temporada, entre otros galardones

El Estadio San Siro de Milán fue testigo de la elección de los finalistas de 8 de los 11 premios que entregará la FIFA el próximo 23 de septiembre durante la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, que se llevará a cabo en la ciudad italiana.



El mejor gol del año, la mejor arquera y el mejor arquero, el mejor técnico femenino y masculino y el premio a la mejor afición, son algunos de los galardones que se entregarán en esa jornada y cuyos finalistas fueron elegidos por votación tanto de jugadores, como de entrenadores, aficionados y periodistas.



Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk son los tres candidatos a quedarse con el trofeo al mejor jugador del año. Mientras que en la categoría femenina, Lucy Bronze (del Lyon), Alex Morgan (Del Orlando Pride) y Megan Rapinoe (del Reign FC) fueron las escogidas sobre el resto.





Premio Puskás de la FIFA



-Lionel Messi (ARG) – Real Betis-FC Barcelona [La Liga] (17 de marzo de 2019)



-Dániel Zsóri (HUN) – Debrecen FC-Ferencváros TC [Nemzeti Bajnoskag I] (16 de febrero de 2019)



-Juan Fernando Quintero (COL) – River Plate-Racing Club [Superliga argentina] (10 de febrero de 2019)







Premio The Best al Guardameta de la FIFA



-Alisson (BRA) – Liverpool



-Ederson (BRA) – Manchester City



-Marc-André ter Stegen (GER) – FC Barcelona





Premio The Best a la Guardameta de la FIFA



-Hedvig Lindahl (SWE) – Chelsea / Wolfsburgo



-Christiane Endler (CHI) – París Saint-Germain



-Sari van Veenendaal (NED) – Arsenal / Atlético de Madrid



Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino



-Jill Ellis (USA) – selección estadounidense



-Phil Neville (ENG) – selección inglesa



-Sarina Wiegman (NED) – selección neerlandesa





Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino



-Pep Guardiola (ESP) – Manchester City



-Juergen Klopp (GER) – Liverpool



-Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur





Premio The Best a la Jugadora de la FIFA



-Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais



-Alex Morgan (USA) – Orlando Pride



-Megan Rapinoe (USA) – Reign FC



Premio The Best al Jugador de la FIFA



-Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus



-Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona



-Virgil van Dijk (NED) – Liverpool





Premio a la Afición de la FIFA



-Silvia Grecco (BRA)



-La afición neerlandesa en el Mundial Femenino (NED)



-Justo Sánchez (URU)